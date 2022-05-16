新华社孟买5月16日电（国际观察）印度缘何禁止出口小麦？

新华社记者张亚东

印度13日对小麦出口实施临时禁令。印度外贸总局表示，作出临时禁止小麦出口的决定主要基于两方面考虑，一是印度国内通胀高企，粮食价格上涨明显；二是俄乌冲突导致国际粮食价格大幅上涨，威胁到印度及周边国家的粮食安全。

数据显示，在海外市场需求推动下，印度此前小麦出口节奏明显加快。《印度斯坦时报》近日报道，2021年3月至2022年3月，印度小麦出口总量达785万吨，同比增加275%，创历史最高纪录。2022年4月，印度小麦出口总量达140万吨；5月已签订的小麦出口协议额更是达到约150万吨。小麦出口加速尽管有利于获得经济利益，但由于出口商收购价远高于政府收购价，导致印度小麦收储量相比去年同期大幅缩小，引发国内市场不安。

与此同时，今年炎热的气候条件已经影响印度小麦产量的预期。印度原本预计，2021年7月至2022年6月，小麦产量将达到1.11亿吨，但如今这一预期已经下调至1.05亿吨，后续还可能继续下调。

出口增加叠加产量预期下调，印度国内面粉价格已经涨至2010年以来的最高水平。在面粉价格上涨的推动下，印度4月消费物价指数升至7.79%，为2014年以来最高水平。

另外，印度农业用化肥基本依靠进口，而俄乌恰恰是世界主要化肥供应国。在印度，政府为了保证农业生产，通过财政补贴方式向农民销售低于进口价格的化肥。俄乌冲突爆发后，国际化肥价格大幅上涨，导致印度政府不得不增加开支。一位印度政府官员此前透露，相关政府补贴“可能从去年的1.25万亿印度卢比增加到2万亿印度卢比”（1美元约合77印度卢比）。

在这种情况下，印度政府叫停小麦出口，与此前印度尼西亚叫停棕榈油出口原因相似，是世界粮食价格剧烈变动时的一种“自保”措施。

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