新华社北京5月16日电（国际观察）美联储政策失序外溢 或加速全球货币紧缩趋势

新华社记者马倩

美联储主席鲍威尔日前获国会批准连任后表示，将“不惜一切代价”将通胀率降到美联储设定的2%目标。他坦言，美国劳动力供需失衡和通胀高企并存，而美联储政策手段有限，能否实现经济“软着陆”取决于许多不可控因素。受通胀担忧及鲍威尔讲话影响，美股三大股指上周出现大幅震荡，周跌幅均超过2%。

分析人士认为，美国货币政策从新冠疫情以来的“大水漫灌”式宽松政策“快步”转向激进紧缩，这一政策失序不仅导致美国经济衰退风险上升，也造成负面外溢效应，冲击全球金融市场并加剧新兴市场压力。全球从货币宽松转向货币紧缩的趋势正呈加速之势，这很可能推高国际借贷成本，使流动性陷入紧缺的风险增大。

新兴市场首当其冲

为遏制40年来最严重通胀，美国联邦储备委员会本月初宣布加息50个基点，创下2000年以来单次加息最大幅度，并计划从6月1日起缩减规模近9万亿美元的资产负债表。

专家表示，美国步入加息周期，对发展中国家和新兴市场经济体的资本市场、本币汇率和货币政策带来愈加严峻的挑战，也使其面临更多金融风险。

墨西哥BASE银行经济金融分析师加芙列拉·西列尔表示，在美联储加息背景下，许多投资者考虑到墨西哥采取的自由浮动汇率制，或选择比索进行投机行为，这将增加比索汇率不稳定性。

巴西中国问题研究所所长、经济学家罗尼·林斯表示，美联储加息后，美国可以通过国际资本的流入，把本国面临的危机成本和代价转移出去。与此同时，许多新兴市场经济体的货币可能出现贬值，从而影响世界经济复苏。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学经济学教授豪尔赫·马奇尼警告说，拉美国家需要对美联储加息保持警惕，避免上世纪80年代“失去的十年”重演。他认为，彼时美联储为抑制通胀采取了类似加息措施，成为拉美国家陷入经济危机的“导火索”。

全球货币政策趋紧

美联储加息不仅凸显政策制定者应对通胀的紧迫感，还在全球范围内推动加快缩减资产负债表、结束量化宽松的步伐。

石油交易需要使用美元结算，美联储加息后，海湾地区产油国沙特、阿联酋、卡塔尔和巴林四国央行将其关键利率提升50个基点。沙特青年经济学家穆罕默德·优素福对新华社表示，海湾国家紧跟美联储加息步伐是为了防止资本回流美国或流入以美元计价的、收益率更高的投资项目中。

本月5日，英国央行宣布将基准利率上调25个基点至1%，是自去年12月以来的连续第四次加息，将利率提高至2009年2月以来的最高水平。

加拿大央行4月宣布加息50个基点，将基准利率上调至1%。该央行还决定自4月25日起开始量化紧缩，缩减资产负债表规模，以配合加息政策，疏解通胀压力。

亚太方面，新西兰央行4月宣布将基准利率上调50个基点至1.5%。这是新西兰央行自2021年10月以来连续第四次加息，也是自2000年5月以来首次单次加息50个基点。印度央行于5月4日将作为基准利率的回购利率提高40个基点至4.4%，这是印度央行近4年来首次加息。

彭博新闻社经济部估计，在2022年剩余的时间里，七国集团的决策者会缩减资产负债表规模，降幅约为4100亿美元。

早在今年1月，国际货币基金组织就发出警告，主要央行在收紧货币政策时应清晰沟通，谨防给脆弱的新兴市场和发展中经济体带来溢出性金融风险。

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