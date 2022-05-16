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中国驻德使馆驳斥七国集团外长会公报涉华错误言论

2022年05月16日16:28 | 来源：新华网
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　　新华社柏林5月16日电 中国驻德国大使馆14日在使馆网站发布消息说，七国集团外长会14日发表公报，在一系列涉华问题上继续发表错误和不实言论并再次借俄乌冲突等对中方施压，中方对此强烈不满和坚决反对。

　　使馆表示，中国在东海和南海的主权和权益具有充分的历史和法理依据，不容置疑。

　　使馆说，台湾、涉疆、涉藏、涉港问题纯属中国内政，事关一个中国原则。一个中国原则受到国际社会普遍认可，中方不允许任何国家和组织打着所谓的人权旗号挑战一个中国原则。

　　使馆强调，中国人权状况正处于历史最好时期，中国根本不存在所谓“强迫劳动”。

　　使馆还表示，在乌克兰问题上，中方始终站在和平、对话谈判和缓和局势一边，反对战争、单边制裁、拱火浇油，这完全符合联合国宪章宗旨和国际法准则。中国客观公正的态度和独立自主作出的判断，有利于世界和地区的和平与稳定，并已得到国际社会的广泛支持。中方坚决反对针对中方的无端指责和臆测，更拒绝在此基础上对中方进行所谓的“呼吁”和施压，因为这种做法极其不负责任，是对中方的抹黑。

(责编：于洋、燕勐)

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