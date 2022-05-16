新华社圣保罗5月15日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：得益于新冠疫苗的大规模接种，近期拉美地区多国新冠死亡率下降。不过专家提醒，新冠病毒仍在不断变异，不能过早对疫情放松警惕。

古巴公共卫生部数据显示，截至15日的一周内，该国新增新冠确诊病例从前一周的849例降至609例，新增死亡病例2例，此前一周没有死亡病例。古巴哈瓦那大学数学与计算机学院院长劳尔·吉诺瓦特说：“全国新冠发病率正在持续下降，预计免疫水平将保持高位，疫情将继续得到控制。”

巴拿马近期新增确诊和新增死亡病例数有所增加，但新冠死亡率呈下降趋势。

据巴西媒体报道，巴西近期新增确诊病例数有所增加，但新增死亡病例数呈下降趋势。

多个拉美地区国家卫生部门表示，新冠疫情总体趋缓主要得益于新冠疫苗的大规模接种，他们将继续推进疫苗接种计划。

古巴公共卫生部官员近日宣布，将在全国范围为高危人群和60岁以上人群接种第二针疫苗加强针，并为全程接种疫苗满6个月的12岁至18岁人口接种加强针。

巴拿马政府已决定为50岁以上人口和患免疫系统疾病人群接种第四剂疫苗。

巴西的疫苗接种也在继续推进。截至13日，巴西已有1.78亿人至少接种了一剂新冠疫苗，占总人口数的82.72%。

专家提醒，新冠病毒仍在传播和变异，放松警惕为时尚早。巴西圣保罗大学医学院传染病专家埃斯佩尔·卡拉斯表示，与疫情初期人们普遍预想的不同，新冠病毒非常容易变异。

墨西哥国立自治大学医学院新冠诊断中心主任豪尔赫·巴鲁奇说，应对疫情还有很长的路要走，这取决于病毒的传播和疫苗接种情况。“不要认为疫情已经结束，一切恢复正常了。”（执笔记者：罗婧婧；参与记者：苏津、林朝晖）

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