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黎巴嫩举行议会选举

2022年05月16日13:22 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特5月16日电（记者刘宗亚）黎巴嫩15日举行议会选举，718名候选人角逐128个席位。计票结果预计将于16日晚些时候揭晓。

　　负责选举组织工作的内政部表示，有资格投票的选民约390万，其中境外22.5万。截至当地时间15日晚10时45分，国内投票率为41.04%，还有一些投票站的数据尚未计入。上周末进行境外选民投票，投票率约为60%。

　　黎巴嫩总理纳吉布·米卡提在投票站关闭后表示，在国家面临多种挑战的情况下，政府能够完成这次选举，从各个方面来说都是一个“值得骄傲”的成就。他希望这次选举产生的新一届议会尽快推举新总理，组成新政府，使黎巴嫩摆脱危机。

　　按照宪法，黎巴嫩议会选举每4年举行一次。上一次议会选举在2018年举行。今年下半年，黎巴嫩还将举行总统选举。顺利完成选举是深陷经济困境的黎巴嫩获得救助的条件之一。

　　近年来，黎巴嫩经济持续低迷，公共债务高企，失业率居高不下。2019年年底以来，黎巴嫩陷入严重金融危机，黎巴嫩本币对美元的黑市汇率大幅下跌。

(责编：于洋、燕勐)

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