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美国得州、加州发生枪击事件 共造成3死8伤

2022年05月16日13:19 | 来源：新华网
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　　新华社休斯敦5月15日电(记者徐剑梅)美国得克萨斯州最大城市休斯敦市一处跳蚤市场15日发生枪击事件，造成2人当场死亡、3人重伤。同日，加利福尼亚州奥兰治县一个教堂发生枪击事件，造成1人死亡、5人受伤。

　　综合休斯敦警方消息与美国媒体报道，休斯敦枪击事件发生在当天中午，死伤者均为25岁以下男子。警方初步调查显示，枪击事件可能由几人间的争吵引发。警方在事发现场发现两支手枪，并逮捕两名涉案嫌疑人。

　　奥兰治县警方表示，发生枪击的教堂位于该县的拉古纳伍兹市，警方于13时30分接报后赶至现场，事发现场有一人死亡，另有4人重伤、1人轻伤。

　　奥兰治县警方说，一名涉案嫌疑人在枪击事件现场被捕，这名嫌疑人为60多岁的男子。枪击发生时，教堂内正举行一场午餐会。警方尚未公布这起枪击事件原因及相关人员身份，美国联邦调查局正协助当地警方进行调查。

　　美国近日枪击事件频发。威斯康星州密尔沃基市13日接连发生3起枪击事件，共造成21人受伤。纽约州布法罗市一家超市14日发生枪击事件，造成至少10人死亡、3人受伤。（参与记者：高山）

(责编：于洋、燕勐)

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