人民网开罗5月16日电 （记者沈小晓、周輖）位于埃及苏伊士省红海之滨的茫茫荒漠中，由中国企业承建的埃克萨迪亚500千伏变电站项目已经初具规模，中埃两国建设者日前正在进行设备最后阶段的安装和调试，努力保障项目如期投产。

埃克萨迪亚500千伏变电站项目一角。人民网记者 沈小晓摄

“根据埃及的发展规划，位于该区域的苏伊士运河发展轴将被打造成为中东和非洲区域最大的贸易中心，未来大量的工厂和企业入驻后将对电力有更多的需求，同时埃及新行政首都的大量基础设施建设也使得区域电力供应面临严峻挑战。”项目承建方、西安西电国际工程有限责任公司（西电国际）中东北非区域中心副总经理马驰介绍说，埃克萨迪亚项目包括了埃及主要输电网络的全部电压等级，通过不同电压等级的输电线路连接艾因苏赫奈发电厂、新行政首都，以及该区域重要工业用户和周围城镇，建成投产后将极大改善区域用电紧张状态，优化整体电网结构，提高供电网络运行安全性和可靠性，成为埃及国家电网主干网络重要组成部分，也为当地经济社会发展提供可靠电力供应支持。

中埃建设者在埃克萨迪亚项目内部对设备进行检查。人民网记者 周輖摄

值得一提的是，变电站中一次设备包含的14台变压器、57个间隔GIS及户外设备，全部采用中国技术，一些项目采用的设备还实现了在埃本土生产。2009年，中国西电集团与埃及电力部所属的EGEMAC公司合资成立了西电-EGEMAC高压电气有限责任公司（西电-EGEMAC），生产高压开关、电力变压器等输变电设备，主要面向中东北非区域市场。据介绍，截至目前，西电国际、西电-EGEMAC已承建埃及66千伏至500千伏的变电站项目30余个，为数十个变电站提供变压器、电抗器、开关、避雷器等输变电设备，极大提升了埃及本土电气设备的生产能力，也使埃及成为中东北非地区第一个能够制造500千伏超高压电力变压器的国家。

西电-EGEMAC埃及籍采购部经理穆罕默德·伊萨说，“埃及正进入高速发展阶段，有很高的电力需求，以前变电站建设需要的变压器和开关设备都是从国外采购，现在我们公司就能生产，不仅质量好，价格也有竞争力。”

埃及工人在西电-EGEMAC生产线上工作。人民网记者 周輖摄

中企在埃及的不断拓展也为当地员工带来职业发展机遇。“我学习了来自中国的专业技术，工作能力得到很大提升。我很骄傲能在这里工作。”西电-EGEMAC员工艾哈迈德2012年入职该公司，曾在公司的安排下前往中国参加技术培训，学习变压器总装的各项工序。十年来，他从一线操作手成长为技术熟练的变压器车间总装工序班班长，也见证了变压器厂房在埃及从无到有不断发展壮大的过程。

对于未来，艾哈迈德满怀期待：“我最大的愿望就是在中国同事的帮助下，我们能够尽快在埃及本土化生产出各型号的变压器，未来不仅可以满足埃及国内的需求，还能够辐射周边国家更大的市场，让我的工作创造出更多价值。”

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