新华社加拉加斯5月15日电（记者徐烨 王瑛）石油输出国组织（欧佩克）秘书长巴尔金多日前表示，美国对委内瑞拉的经济制裁影响了全球能源供应。

巴尔金多14日对委内瑞拉媒体表示，美国对委内瑞拉等相关国家的经济制裁严重影响了全球范围的石油生产和出口能力，侵犯了他国人民使用能源的权利。

他说，委内瑞拉是全球已探明原油储量最高的国家之一，但美方制裁使委石油行业无法向全球持续稳定输出可靠能源。尽管如此，委石油行业仍在非常艰难的情况下全力维持生产运转，他对此表示高度赞赏。

巴尔金多5月6日抵达委内瑞拉进行访问，与委政府和委石油公司高层会晤。委石油部表示，巴尔金多此访是为深化与委内瑞拉的合作。

作为欧佩克成员，委内瑞拉已探明的石油和天然气储量均居世界前列。据委石油部估算，该国原油储量超过3000亿桶。自美国对委实施经济制裁以来，委石油产量较2017年下降50%以上。

美国自2018年起对委实施全方位的经济制裁和金融封锁，包括禁止委原油出口，将委金融体系排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统之外等。据委政府估算，美单边非法制裁已累计给该国造成超过1000亿美元经济损失。

(责编：于洋、燕勐)