人民网约翰内斯堡5月15日电 （记者邹松）14日，联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德在对安哥拉进行工作访问期间，专程参观了由中国电力建设集团承建的安哥拉重点民生工程——库内内省抗旱项目一期工程。安哥拉外长泰特·安东尼奥，安哥拉能源水利部国务秘书科斯塔，库内内省省长杰尔迪娜，中国电力建设集团安哥拉国别代表处总经理李训峰等陪同。

阿卜杜拉·沙希德一行对项目取水泵站、连接池、管理房、集水池以及沿线渠道和农牧业培训学校进行考察。阿卜杜拉·沙希德对安哥拉政府为抗击干旱和气候变化方面所做努力表示满意，并表示库内内省抗旱项目一期工程对提高当地人民的生活质量，促进农业、畜牧业发展具有重要意义。今后，联合国将考虑把该项目的模式向世界其他正在经受干旱困扰的国家和地区推广。

联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德一行考察渠道沿线新增农业、养殖项目。中国电力建设集团供图

这是记者第二次走访中国电建承建的库内内省抗旱项目，发现项目建造的水渠沿线有了许多令人欣喜的变化。从取水口到沿线水渠，不时可以看到大批的牛羊群在饮水，农业示范基地的农作物进入了茁壮成长的阶段，农业培训学校已开始运营，培训内容包括茄子、番茄、洋葱、豆角的种植，种猪、兔子、羊、鸡鸭的养殖等，项目带来的民生经济意义已经显现。

当地居民佩得罗表示，受旱情影响，当地牲畜大量死亡，饮水成为很大问题，严重影响当地百姓的收入和生活。库内内省抗旱项目一期工程令这一情况得到极大改善，现在一些人已经从纳米比亚返回库内内省，在政府的帮助下，重返社会生产项目。随着旱季的到来，抗旱项目将发挥更大作用。

库内内河取水抗旱项目是安哥拉南部省份库内内省重点民生工程。4月4日，安哥拉总统洛伦索为库内内省抗旱项目一期工程投入运行剪彩，并亲自按下启动按钮，标志着这一惠民工程投入使用。该项目投运后受到各方关注，日前，非洲联盟（AU）赞扬了库内内省的抗旱项目，认为该项目是非洲的“非凡”范例。

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