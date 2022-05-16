人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

新西兰企业持续看好中国市场

2022年05月16日09:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　新华社惠灵顿电　（记者郭磊、李惠子）多家新西兰企业近日在接受新华社记者采访时纷纷表示，看好中国经济发展潜力，将持续深耕中国市场。

　　恒天然大中华区首席执行官周德汉表示，恒天然1973年进入中国，数十年来受益于两国关系健康发展。疫情期间，中国市场业绩出色助力新西兰乳业出口一直稳步增长。“中国市场对乳制品不断产生的新需求，为恒天然产品创造了新商机。”

　　新西兰佳沛公司是全球最大的奇异果生产和销售企业，每年约1/4的产品销往中国市场。佳沛大中华区总裁蒋时杰告诉新华社记者，中国在过去20年间一直是佳沛的最大市场。这家企业预计中国市场对奇异果的需求今后五年中将持续大幅增长，因此正为进一步深耕中国市场做准备。

　　蒋时杰说，除在中国设立5个办事处外，佳沛在成都推动本土种植合作业务，以便扩大鲜果供货量、缩短供货周期。“未来我们将加强本地合作，通过科技农业手段，提高产品价值。”

　　新西兰峡湾龙虾公司上世纪90年代进入中国市场。该公司总经理安德鲁·哈维对中国市场极具信心。他表示，中国有新西兰峡湾龙虾公司在全球最重要的客户群，特别是在中新自贸协定升级后，他对海鲜产品对华出口抱有很大期望。

(责编：贾文婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部