新华社惠灵顿电 （记者郭磊、李惠子）多家新西兰企业近日在接受新华社记者采访时纷纷表示，看好中国经济发展潜力，将持续深耕中国市场。

恒天然大中华区首席执行官周德汉表示，恒天然1973年进入中国，数十年来受益于两国关系健康发展。疫情期间，中国市场业绩出色助力新西兰乳业出口一直稳步增长。“中国市场对乳制品不断产生的新需求，为恒天然产品创造了新商机。”

新西兰佳沛公司是全球最大的奇异果生产和销售企业，每年约1/4的产品销往中国市场。佳沛大中华区总裁蒋时杰告诉新华社记者，中国在过去20年间一直是佳沛的最大市场。这家企业预计中国市场对奇异果的需求今后五年中将持续大幅增长，因此正为进一步深耕中国市场做准备。

蒋时杰说，除在中国设立5个办事处外，佳沛在成都推动本土种植合作业务，以便扩大鲜果供货量、缩短供货周期。“未来我们将加强本地合作，通过科技农业手段，提高产品价值。”

新西兰峡湾龙虾公司上世纪90年代进入中国市场。该公司总经理安德鲁·哈维对中国市场极具信心。他表示，中国有新西兰峡湾龙虾公司在全球最重要的客户群，特别是在中新自贸协定升级后，他对海鲜产品对华出口抱有很大期望。

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