人民网墨尔本5月15日电 （记者陈效卫）13日，中国驻澳大利亚大使肖千在墨尔本分别走访墨尔本大学和蒙纳士大学。

肖千抵达墨尔本大学后，受到校长马斯克尔等校方负责人的热情接待，双方进行了深入交流。肖千表示，墨尔本大学是中国留学生来澳留学的首选地，与中国很多高校合作密切，为促进两国人文交流和教育合作发挥了重要作用。希望校方能继续发挥积极作用，推动中澳在教育等领域友好合作不断拓展深化。马斯克尔表示，高校合作是深化两国人文交流的重要纽带。新冠疫情期间，墨尔本大学与中国使领馆密切合作，为各自在对方国家的留学生提供了贴心服务，解决了学生困难。希望两国进一步加强教育合作。

会谈结束后，在校方有关负责人陪同下，肖千一行前往墨尔本大学与傅利叶公司共同成立的“智能康复机器人实验室”参观。在实验室，肖千认真听取了现场师生的详细讲解，并与大家交流互动。

在墨尔本大学孔子学院，孔院外方院长详细介绍了孔院情况、疫情对教学的影响等。

在书法教室，肖千表示，学习中国汉字和书法是了解中国历史和文化的重要途径。东西方文化虽然不同，但两者可以和谐共生。澳大利亚文化多元，具有不同背景的人来到这里也可共同生活与工作。

在蒙纳士大学，肖千与校长加德纳进行了深入交流。肖千感谢蒙纳士大学重视对华合作，为中国留学生提供优质服务，希望其继续发挥自身影响力，积极促进两国教育合作和人文交流。加德纳校长表示，蒙纳士大学与中国高校合作密切，与中方合作院校共同发表论文数量不断上升，所拥有的中国留学生是该校国际留学生中数量最多的。希望两国进一步加强教育合作。

在校方有关负责人陪同下，肖千一行来到学校智能学习中心参观，现场感受高科技在教学课堂中的应用，沉浸式体验以学生为中心的教学环境。大家边走边看，对该校创新式的教学和学习实践表示赞许。

随后，肖千走进一间有近20名中国留学生的教室。面对一个个年轻的面庞，肖千满怀感情地对同学们说，大家在国外学习，如果遇到困难，一定要向中国驻澳使领馆大胆提出来。希望同学们在疫情期间注意身体健康，充分用好这里的各种先进资源，努力学习，多思考、多实践、掌握知识和本领。不管毕业后回国还是留在澳大利亚，都可以贡献自己的力量。

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