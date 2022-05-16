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奥地利举行毛特豪森集中营解放77周年纪念活动

2022年05月16日08:42 | 来源：新华网
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新华社奥地利毛特豪森5月15日电（记者刘昕宇 于涛）奥地利毛特豪森集中营纪念馆15日举行活动，纪念集中营解放77周年。中国驻奥地利大使馆向遇难中国同胞纪念牌敬献花圈。

5月15日，人们在奥地利毛特豪森集中营纪念馆参加集中营解放77周年纪念活动。新华社记者郭晨摄

纪念活动当天上午在毛特豪森集中营旧址举行，奥地利政要、多国驻奥使团、非政府组织代表等各界人士5000余人参加活动。

5月15日，人们在奥地利毛特豪森集中营纪念馆向集中营遇难者献花。新华社记者郭晨摄

中国驻奥地利大使馆公使衔参赞杨文旭代表中国大使馆参加活动，分别向纪念馆中心广场祭坛、遇难中国同胞纪念牌和苏联红军纪念碑敬献花圈。

5月15日，人们在奥地利毛特豪森集中营纪念馆参加集中营解放77周年纪念活动。新华社记者郭晨摄

杨文旭表示，中国使馆祭奠在此遇难的受害者，深切缅怀死难中国同胞，再次表达中方关于铭记历史、维护二战胜利成果和正确二战史观、维护世界和平安全与国际公平正义，以及推动人类发展进步、推动构建人类命运共同体的坚定立场。

5月15日，在奥地利毛特豪森集中营纪念馆，中国驻奥地利大使馆代表向遇难中国同胞纪念牌敬献花圈。新华社记者郭晨摄

毛特豪森集中营位于奥地利上奥州首府林茨附近，是当年纳粹德国建在德国境外的第一座集中营。从1938年8月启用到1945年5月被盟军解放，毛特豪森集中营先后囚禁了约19万来自奥地利和欧洲各国的反法西斯人士、犹太人、战俘和无辜平民，其中至少有9万人遇难。遇难者中有数名中国人。

5月15日，人们在奥地利毛特豪森集中营纪念馆参加集中营解放77周年纪念活动。新华社记者郭晨摄

第二次世界大战结束后，毛特豪森集中营旧址被改建成纪念馆。2003年5月，中国驻奥地利大使馆在此安放遇难中国同胞纪念牌。

(责编：于洋、燕勐)

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