新华社保加利亚大特尔诺沃5月15日电（记者林浩）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛保加利亚赛区决赛15日在该国古城大特尔诺沃的大特尔诺沃大学落幕。

5月15日，参赛选手在保加利亚大特尔诺沃举办的“汉语桥”世界大学生中文比赛保加利亚赛区决赛上演讲。新华社记者林浩摄

本次比赛由中国驻保加利亚大使馆主办，大特尔诺沃大学孔子学院承办，包含主题演讲、知识问答和才艺展示三个环节。6名参赛选手围绕“天下一家”主题，讲述中保合作、汉语学习经历和对中华文化的理解等。经过激烈角逐，大特尔诺沃大学的约安娜·鲍里索娃（中文名安茹玉）获得冠军。

5月15日，参赛选手在保加利亚大特尔诺沃举办的“汉语桥”世界大学生中文比赛保加利亚赛区决赛上展示才艺。新华社记者林浩摄

在此前举办的第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛保加利亚赛区比赛中，来自索非亚138综合学校的克里斯蒂娜·伊万诺娃（中文名颜晶晶）获得冠军。伊万诺娃和鲍里索娃将分别代表保加利亚中学生和大学生参加在中国举办的“汉语桥”全球决赛。

自新冠疫情以来，保加利亚赛区首次线下举办“汉语桥”中文比赛。

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