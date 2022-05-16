新华社德黑兰5月15日电（记者王守宝）伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里15日表示，伊朗认真对待伊核问题全面协议相关方谈判，将全力以赴通过外交努力“最大限度”取消美国的制裁。

据伊朗外交部网站发布的消息，巴盖里当天在首都德黑兰参加2022年伊朗石油展时说，伊朗在伊核谈判和履行国际承诺时的态度是认真的。伊朗必须利用所有外交能力维护国家利益，并将全力以赴通过外交努力“最大限度”取消美国施加的制裁。

巴盖里说，伊朗的敌人企图阻止伊朗的进步，但伊方的策略和有关解除制裁的倡议挫败了敌人的阴谋。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。博雷利5月13日表示，欧盟协调员莫拉日前对伊朗的访问成果好于预期，伊核谈判已经重新启动。

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