人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

印尼经济加快复苏

本报记者  张  杰
2022年05月16日05:23 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　印度尼西亚中央统计局日前公布的数据显示，印尼第一季度国内生产总值同比增长5.01%，高于市场预期，连续四个季度保持增长。分析人士认为，多项指标回暖，显示出印尼政府开放劳动力市场、促进就业以及改善基础设施建设等措施取得了效果。

　　数据显示，与去年同期相比，占印尼国内生产总值超过一半的居民消费第一季度增长4.34%，高于前一季度的3.55%；固定资产投资增长4.09%；出口增长16.22%。

　　印尼出口贸易去年以来实现快速增长。据统计，去年印尼出口最多的商品分别是煤炭、不锈钢等产品。此外，电子、鞋类和服装、家具、塑料以及皮革制品等产品出口也快速增长。主要用于汽车出口的巴丁班深水港于2021年初建成启用，促进了汽车及零部件出口。

　　此外，印尼消费者信心指数、零售业销售总额、机动车销量、水泥及电力消耗指数等指标均实现增长，经济复苏势头明显。

　　印尼战略与国际研究中心经济学家法贾认为，新冠肺炎疫情一度使得全球大宗商品需求下降、价格低迷，导致印尼的大宗商品出口减少。2021年开始，全球大宗商品需求逐步恢复，尤其是今年以来大宗商品价格快速上涨，带动印尼出口增加和经济增长。

　　为复苏经济，印尼支持银行向企业贷款，并进行动态调整和优化，缓解市场主体的资金压力。同时实施所得税优惠税率，延长税收优惠的期限，以减轻企业税务负担。印尼央行行长瓦吉约表示，印尼政府持续推进稳健的财政政策和货币政策，以营造稳定健康的宏观经济环境。

　　同时，全球性通胀也令印尼经济承压。印尼曼迪利银行经济学家费萨尔·拉赫曼预测，2022年印尼通胀率将在3.3%左右，高于2021年年终的1.87%。印尼金融银行宏观经济分析师艾尔曼·法伊兹认为，目前印尼的核心通胀率仍处于温和上升阶段，央行将根据情况变化调整利率。

　　（本报雅加达电）  


　　《 人民日报 》（ 2022年05月16日 16 版）
(责编：岳弘彬、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部