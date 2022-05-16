本报记者 张 杰

印度尼西亚中央统计局日前公布的数据显示，印尼第一季度国内生产总值同比增长5.01%，高于市场预期，连续四个季度保持增长。分析人士认为，多项指标回暖，显示出印尼政府开放劳动力市场、促进就业以及改善基础设施建设等措施取得了效果。

数据显示，与去年同期相比，占印尼国内生产总值超过一半的居民消费第一季度增长4.34%，高于前一季度的3.55%；固定资产投资增长4.09%；出口增长16.22%。

印尼出口贸易去年以来实现快速增长。据统计，去年印尼出口最多的商品分别是煤炭、不锈钢等产品。此外，电子、鞋类和服装、家具、塑料以及皮革制品等产品出口也快速增长。主要用于汽车出口的巴丁班深水港于2021年初建成启用，促进了汽车及零部件出口。

此外，印尼消费者信心指数、零售业销售总额、机动车销量、水泥及电力消耗指数等指标均实现增长，经济复苏势头明显。

印尼战略与国际研究中心经济学家法贾认为，新冠肺炎疫情一度使得全球大宗商品需求下降、价格低迷，导致印尼的大宗商品出口减少。2021年开始，全球大宗商品需求逐步恢复，尤其是今年以来大宗商品价格快速上涨，带动印尼出口增加和经济增长。

为复苏经济，印尼支持银行向企业贷款，并进行动态调整和优化，缓解市场主体的资金压力。同时实施所得税优惠税率，延长税收优惠的期限，以减轻企业税务负担。印尼央行行长瓦吉约表示，印尼政府持续推进稳健的财政政策和货币政策，以营造稳定健康的宏观经济环境。

同时，全球性通胀也令印尼经济承压。印尼曼迪利银行经济学家费萨尔·拉赫曼预测，2022年印尼通胀率将在3.3%左右，高于2021年年终的1.87%。印尼金融银行宏观经济分析师艾尔曼·法伊兹认为，目前印尼的核心通胀率仍处于温和上升阶段，央行将根据情况变化调整利率。

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 16 版）

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