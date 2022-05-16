本报记者 谢亚宏

近日，意大利庞贝考古公园中一名特殊“警卫”正式到岗，引发各界关注。这只名叫“点点”的机器狗在公园内四处巡逻，不仅可以识别结构和安全问题，还可以检查文物盗窃现场，协助管理机构开展对古城的研究和保护工作。

庞贝考古公园负责人加布里埃尔·祖赫特里格尔表示，“点点”配备摄像头和传感器，可收集记录、研究和规划所需数据，为开展保护工程提供参考。即便是非常狭小的空间，它也能自由进出。“点点”还可以进入盗墓者挖掘的地道并发现犯罪线索，以帮助打击文物盗窃行为。

庞贝古城位于意大利南部城市那不勒斯附近，是意大利保存最为完整的古罗马城市遗址。古城始建于公元前6世纪初，一度是古罗马的贸易中心之一。在公元79年维苏威火山爆发后被掩埋于4至6米深的火山灰下，直至18世纪的考古发掘后才逐渐重见天日。

庞贝考古公园面积较大，游客络绎不绝，文物众多且仍在不断出土。因不时受到各类自然因素的影响，遗迹的日常保护和研究面临不小的挑战。为此，公园不断引入高新技术，对古迹的管理和记录进行优化。

自2011年起，庞贝古城与瑞典一所大学开展合作，利用无人机和激光扫描仪逐步绘制了整个古城的街区地图，并通过技术手段重现其中的建筑和内饰。根据该项目的最新成果，游客戴上虚拟现实眼镜，便可以“进入”按真实比例复制的古建筑，饱览被“修复一新”的建筑装饰和壁画，游客体验得到极大提升。

庞贝考古公园建立了由考古学家、建筑师和修复人员等组成的55人团队，通过无人机、传感器和红外技术监测遗址的天气状况，进行持续的天气记录。未来，这些数据将与意大利国家环境保护与研究所进行整合，以更好地应对极端天气。此外，庞贝考古公园还在与萨勒诺大学合作，在部分古建筑和新考古发掘区域安装了传感器等监控系统。祖赫特里格尔表示，通过一系列努力，公园希望对未来10到20年内的气候变化和极端灾害做出预测并有效应对。

2021年9月，在欧盟资金的支持下，意大利技术研究院联合多所国内外高校和研究机构在庞贝古城联合启动了名为“修复”的试验项目。在项目中，科学家们希望利用机器人修复两处发掘古迹中的受损壁画，为此专门为机器人的手臂配备了触觉、动觉和位置传感器，使其能够小心地抓取、移动和定位大小与重量各异的碎片，并在此过程中收集碎片信息。此外，研究人员正在将每块壁画碎片数字化并建立了资料库以供机器人记忆和学习。

项目协调人、威尼斯大学计算机科学与人工智能教授马切洛·佩里洛表示：“目前，全球博物馆的仓库中藏有许多文物碎片，其中许多已经闲置多年。如果我们的项目圆满完成，机器人可一展所长，帮助更多博物馆复原类似文物。”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 16 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)