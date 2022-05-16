本报记者 李志伟

“不断上涨的水流穿过学校建筑，沉重的大门被冲垮，走廊变成了河流，课桌像纸杯一样在水流中上下浮动……”美国《华盛顿邮报》近日披露了田纳西州去年发生的洪灾惨剧。这场洪水摧毁了600多栋房屋，造成20人死亡，其中包括3名学生。15岁的莉莉·布莱恩特被洪水冲走身亡，当时她进入高中仅仅一周时间。

在受灾最严重的韦弗利镇，有许多学校被洪水淹没。当地教育部门主管理查德·赖伊站在一所中学楼顶上，眼看着附近能够容纳1100名学生的小学和中学相继被淹没。“当天是周末，学校没有学生，否则后果不堪设想。”赖伊说。

赖伊表示，韦弗利镇的小学和初中都位于低洼地带，2010年、2019年已经两次被淹。但是教育部门没有采取足够措施去防范洪水。洪水发生时只能用沙袋阻挡，但这根本无济于事。尽管洪水过后，韦弗利镇的学生们恢复了上课，但他们没有回到此前的建筑。现在被淹的学校建筑空荡荡，空气中弥漫着浓重的霉味。“等天气变暖和，墙壁上就会滋生霉菌，在这样的教室里上课会严重损害孩子们的健康。”

韦弗利镇学校面临的困境只是美国学校基建严重滞后的一个缩影，极端天气正给不少校园造成越来越大的威胁。今年1月，美国政府问责局发布了一份关于天气和气候灾害对该国学校影响的报告，发现超过一半的公立学区位于2017年至2019年经历过重大灾害的县，这些学区集中了全美2/3以上的学生。

美国皮尤慈善信托基金此前的一份报告发现，美国公立学校的基础设施无法应对灾难性天气，而且几乎没有任何防范应对措施。报告称，美国有近6500所公立学校位于洪水风险较高的县，而且这个数字还在迅速增加。去年夏天，飓风“艾达”造成的暴雨迫使路易斯安那州数十所学校关闭，其中一些学校被永久性关闭。

“我们每天送孩子去的学校成了最不安全的地方之一，这对美国来说并不是好消息。”《华盛顿邮报》如是评论。绿色学校全国网络执行董事珍妮弗·赛德尔说：“从学校的设施到运营，相关人员没有考虑洪水等气候灾害，以及这些气候事件可能的影响。”加州莱特研究所研究员艾米丽·戴蒙德还发现，洪水过后，在有霉菌的教室里，学生患哮喘和其他终身疾病的风险更高。

2021年，美国基础设施报告中，学校建筑的总体评级仅为D+。报告指出，在美国约8.4万所公立学校中，有40%没有长期基建计划。超过一半的公立学校报告说，需要升级或重建多栋教学楼以及空调系统，超过1/3的公立学校学生被迫在临时教室里上课。去年的另一份报告警告称，美国公立学校基础设施状况处于“国家紧急状态”，并发现改善的资金缺口高达850亿美元。

《华盛顿邮报》指出，美国许多公立学校的建筑需要重建、搬迁或大修，但这需要时间，如何获得经费是一个棘手的问题。美国奥本大学教授莉萨·肯斯勒表示：“如果我们不为下一代做好准备，解决好这些问题，我们的建筑在应对灾害挑战时将继续软弱无力。借用一个比喻：你不可能在不稳固的地基上建造坚固的建筑。”

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 16 版）

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