本报记者 周卓斌 殷 淼

核心阅读

面对奥密克戎变异毒株引发的疫情高峰，英国和北欧国家相继取消所有防疫措施，进入所谓“与新冠病毒共存”新阶段。然而，选择“躺平”不仅导致这些国家医疗资源被挤兑，医疗系统持续承压，大规模感染也对社会和经济运行造成了长期的、持续性负面影响。

今年2月以来，英国、丹麦、瑞典、挪威、冰岛等部分欧洲国家相继全面解除新冠肺炎疫情限制措施。然而，病毒仍在变异，疫情持续蔓延，这些国家的感染病例和死亡病例不断攀升，一些国家达到疫情发生以来的最高值。众多专业人士批评“躺平”政策，呼吁政府应再多一点耐心，谨慎解除相关措施。

放松防控导致感染和死亡病例双攀升

英国2月下旬开始执行“与新冠病毒共存”计划，疫情形势急剧恶化。彻底“躺平”政策导致英国医疗系统不堪重负，4月份全国医院床位占用率达94%。

英国国家统计局公布的数据显示，3月至4月初，英国新冠病毒感染率不断走高，4月连续两周全国感染人数超过490万，持续处于疫情有记录以来的最高水平。新冠肺炎死亡病例连续8周增加，截至4月29日的一周内，死亡病例数达到1247人。数据显示，截至4月下旬，英格兰地区有九成民众至少感染过一次新冠病毒，其中超过半数是在奥密克戎毒株流行后感染的。

丹麦和瑞典分别于2月1日和9日宣布取消所有疫情限制举措，包括乘坐公共交通工具无需佩戴口罩等；挪威政府继2月1日宣布取消大部分防疫措施后，于12日进一步取消保持社交距离、自我隔离等限制措施；2月25日，冰岛宣布全面取消防疫措施。

然而，防疫措施的解除导致北欧国家疫情出现剧烈反弹，新增住院病例和死亡病例均迅速创下疫情暴发以来最高纪录，目前仍明显高于去年德尔塔毒株造成的疫情高峰时刻。

瑞典累计确诊病例病亡率达2%，相当于每500多人中就有一人死于新冠肺炎，远高于全球1.24%的平均水平。自2月9日宣布“躺平”以来，每周平均有193.5人死于新冠肺炎。

丹麦在全面放开疫情防控后的短短十几天，确诊病例和死亡病例数直线攀升。2月13日达到每100万人中有7970人确诊的新高，超过2020年12月的纪录；每天每100万人中有4.92例死亡病例，也远高于此前的纪录。

挪威公共卫生研究所数据显示，在宣布解除疫情防控的前两天，全国新增确诊病例分别为26109例和25086例，创最高纪录。

冰岛在全面解除防疫措施后，确诊病例一度达4300例，创单日新增确诊病例数新高。冰岛最大的医院也宣布进入紧急状态，以应对感染新冠病毒入院和重症人数激增。

经济社会长期性后果不容小觑

选择彻底“躺平”后，快速增加的新冠肺炎患者涌入医院，让医疗系统超负荷运行；因感染新冠肺炎导致大量缺勤及相关后遗症，对经济运行、社会运转带来的长期性后果不容小觑。

就诊的新冠肺炎患者、因感染病毒而请假的医护人员激增，导致英国的医疗系统艰难运转，危机频现。英国《金融时报》分析，4月份英格兰地区医院的空余床位数降至疫情以来最低，仅5.4%的床位空余。每周英国国民健康服务体系的缺勤医护人员达到20万人。目前，仅英格兰地区就有620万名患者在非紧急治疗等候名单中。

据统计，英国有170万人存在“新冠肺炎长期症状”，其中2/3的人日常生活受影响，1/5的人活动能力受到严重限制，这将给英国医疗系统带来长期的压力。据统计，自宣布“躺平”政策以来，英国医院、学校、企业普遍报告约1/10员工因感染新冠病毒而缺勤，食品和农业部门出现50万个岗位空缺，经济远未恢复正常运转。

英国媒体日前援引一项调查说，1/4的英国公司表示，新冠肺炎疫情是导致企业员工短缺的主要原因。英国托尼·布莱尔全球变化研究所的报告显示，感染新冠病毒带来的劳动力减少和后遗症将导致社会生产率下降，预计英国经济将萎缩约1%。

瑞典发布的最新数据显示，超过64万瑞典人正排队等待治疗。其中，有20多万人的等待时间超过了法定时间。瑞典卫生部部长莉娜·哈伦格伦说：“疫情给瑞典医疗护理系统带来历史性的压力。许多护理服务不得不推迟，工作人员承受极大的压力。”瑞典统计局数据显示，近期与新冠肺炎疫情有关的缺勤员工数量达到14万人，缺勤人数的持续增加，对经济社会造成持续负面影响。

在丹麦，尽管62%的居民已接种第三剂新冠疫苗，但选择彻底“躺平”后，新冠肺炎重症患者明显增加。丹麦医疗系统被迫推迟所有非紧急情况的手术，以便优先救治新冠肺炎患者。

挪威公共卫生研究所主任卡米拉·斯托尔滕贝格日前表示：“过去一周，感染新冠肺炎入院人数增加了40%，对重症监护病房造成巨大压力。”

冰岛首席流行病学家索罗尔弗·古德纳森近日承认，今年一季度，冰岛与新冠肺炎有关的死亡人数远超预期。而在2020年和2021年，由于执行严格的防疫措施，冰岛70岁以上老年人感染新冠肺炎的死亡率一直保持在较低水平。

专业人士呼吁谨慎解除防疫措施

众多专业人士对彻底“躺平”提出批评。英国《自然》杂志今年3月刊登了一项研究报告，批评瑞典政府应对疫情“非常糟糕”，群体免疫“无法实现”。报告指出：“瑞典对新冠肺炎疫情的反应是独一无二的，其特点是在道德、伦理和科学上都过于自由放任。”

此前，逾2000名英国科学界人士发表联名公开信，要求政府重启防疫措施。英国首相约翰逊也表示，不排除因疫情而再次“封城”的可能性。

挪威公共卫生研究所专家弗罗德·福兰德认为，指望放任病毒传播来实现群体免疫，这一做法十分危险。瑞典于默奥大学病毒学教授埃尔格表示，疫情仍是瑞典社会的一大威胁，政府应再多一点耐心，不应急于解除防疫措施。

《英国医学杂志》日前发表评论称，解除防疫措施，目的在于“恢复正常秩序”，但具有讽刺意味的是，这一政策引发了更大规模的混乱。随着疫情防控措施的完全解除，密切接触者追踪量和大规模免费检测量下降，新冠病毒感染率大幅飙升，“教育、医疗保健、社会护理、交通和商业方面，出勤率下降，患病员工增加，导致社会生活各方面都受到严重阻碍”。

英国利兹大学医学院病毒学专家斯蒂芬·格里芬认为，与其说英国与新冠病毒“共存”，不如说是对新冠病毒“视而不见”。“放弃大规模检测和感染者隔离等措施，我们永远不会实现低感染水平。疫苗产生的抗体随时间推移不断减弱，如不采取措施，任由病毒大规模传播，将导致更多免疫脆弱人群感染，新冠肺炎疫情依然是公共卫生的重大挑战。”

（本报伦敦、斯德哥尔摩电）

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 16 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)