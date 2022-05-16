本报记者 吴 杰

马车与高铁、古丝绸之路与中欧班列、甲骨文与现代汉字……日前，在哥伦比亚塔德奥大学孔子学院的一堂中文课上，一组组古今对比的图片在哥伦比亚国家行政管理干部学院学生们眼前展现。大家被独具特色又丰富多元的中国元素吸引。

这堂生动的中文课，是哥伦比亚国家行政管理干部学院举办的中国文化周系列活动的一部分。文化周期间，举办了10场中国文化系列讲座，展映了西班牙语版“中国节日”节目，进行了舞龙舞狮、武术、茶艺、书法等线下展演，同时还推出了芭蕾舞剧《百年红梅颂》、民乐电影《浙里有乐》、专题片《摆脱贫困》等“云展映”活动。

在中文课上，志愿者老师介绍了中国服饰、饮食、民居以及交通工具的演进，并以图文并茂的形式展示了汉字发展过程。学生们积极与老师互动。竞答环节大家争先恐后，原定的问答题目结束后，学生们意犹未尽，纷纷要求增加题目。学生路易斯表示：“我以前就对中国很感兴趣。学习中文后，更加真实具体地感受到了中国文化的丰富内涵。”

中国文化周期间，哥伦比亚国家行政管理干部学院院长奥克塔沃饶有兴趣地来到中国展台品茶，观看表演。他说：“学好中文有助于了解灿烂的中华文化。作为哥伦比亚培养后备管理人才和政府官员的学院，我们去年开设中文课后，受到广大师生欢迎。学院将继续邀请塔德奥大学孔子学院为师生们丰富中文课内容，促进不同文明交流互鉴。”据介绍，哥伦比亚国家行政管理干部学院除了全日制学生，还有参加省市长培训班、晚间进修的各级官员。奥克塔沃表示，参加中国文化交流活动，有助于哥伦比亚各界人士增进对中国发展道路和发展理念的了解。

中国驻哥伦比亚大使蓝虎表示，随着越来越多外国朋友学习中文、感受中国文化，世界将更加深入地了解勤劳友善的中国人民，更好地理解创新发展、开放包容的中国。

哥伦比亚前总统桑佩尔表示，语言使远隔千山万水的哥中两国民众有了心灵共鸣，加深了两国友谊。

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 03 版）

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