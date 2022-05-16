本报记者 朱玥颖

“中国经济稳步复苏，为保障全球产业链供应链稳定作出重要贡献。作为世界第二大经济体，中国拥有巨大的市场规模和内需潜力，为世界各国提供广阔市场机遇，为世界经济企稳复苏提供强大动能。”联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰日前在接受本报记者采访时表示。

当今世界，百年变局和世纪疫情交织叠加，全球发展进程遭受严重冲击。面对挑战，中国提出全球发展倡议，为推进全球发展事业指明了方向。夏泽翰表示：“中国提出的全球发展倡议，有助于推动落实联合国2030年可持续发展议程，助力世界经济复苏。我们将继续与中国紧密合作，共同建设一个更可持续的未来。我们也愿意与中国共同推动落实全球发展倡议，促进各国发展合作。”

经过艰苦卓绝的努力，拥有14亿多人口的中国全面消除绝对贫困，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，为全球减贫事业发展作出重要贡献。夏泽翰表示：“中国始终坚持多边主义，支持联合国工作，积极推动国际减贫合作。”他高度评价中国减贫事业取得的显著成就，“中国创造了人类减贫史上的奇迹。中国的减贫经验正通过南南合作等方式分享给其他发展中国家，助力更多家庭摆脱贫困，实现可持续发展。”

近年来，中国积极推动应对气候变化南南合作，分享应对气候变化、促进绿色低碳发展的经验，为发展中国家应对气候变化提供了有力支持，积极推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。夏泽翰表示，作为全球气候治理的重要参与者，中国为其他国家树立了典范，期待中国在推动落实《联合国气候变化框架公约》和应对气候变化《巴黎协定》中发挥更大作用。

新冠肺炎疫情发生以来，中国已向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂疫苗，相继向20多个国家转让技术、合作生产疫苗，积极弥合全球免疫鸿沟。夏泽翰表示：“中国积极开展疫情防控国际合作，向有需要的国家提供力所能及的支持，展现了中国负责任大国的担当。”

“为了促进世界和平与可持续发展，我们需要在多边主义框架内共同努力。”夏泽翰表示，期待与中国继续加强合作，共促全球发展，构建共同未来。

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 03 版）

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