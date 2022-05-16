谭哲理

治理就像为航船把舵，“它强烈要求明确方向，并确保航船始终朝着那个方向前进”。确保航船行驶在正确航道上，是中国共产党取得举世瞩目成就的重要原因

习近平主席提出全过程人民民主理念，增进了世界对民主的理解。

全过程人民民主以人民为中心，追求人民的共同福祉。这一目标使中国在推进有关政治、经济和社会议程时，始终坚持人民利益优先。这与西方的民主观不同。西方民主受游说集团、利益集团等影响，削弱了普通民众参与的积极性。中国的全过程人民民主有完整的制度程序，保障民众的充分参与。中国的选举经费由国家保障，避免选举过程受到少数个人、游说集团的不当影响。

全过程人民民主确保人民全程参与决策，而不是仅仅在竞选和投票期间才能行使民主权利。人民能够监督选举承诺的执行情况，参与决策执行和国家治理的全过程。中国要求公职人员必须为国家利益服务，将国家利益置于首位，以实现在各个层面、各个领域对人民的需求和关切负责并及时做出回应。在制定法律时，中国立法机关会广泛征求公众意见，实现有意义的公众参与和民主决策。这样做有利于实现人民的民主权利，有利于维护人权——正如中国在消除绝对贫困过程中所做的那样。

全过程人民民主能够实现善治，善治能够有效地提供公共产品。中国政府为人民提供了教育、医疗、基础设施、就业和安全等方面的公共产品，一直重点关注这些公共产品的供给，并始终保持政策的一致性和延续性。正如2015年联合国《世界公共部门报告》所指出的，治理就像为航船把舵，“它强烈要求明确方向，并确保航船始终朝着那个方向前进”。确保航船在正确的航道上行驶，是中国共产党取得举世瞩目成就的重要原因。

正如习近平主席所深刻指出的：“民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。”全过程人民民主服务于全社会共同利益。正是因为坚持全过程人民民主，中国建立了世界上规模最大的社会保障体系和覆盖全国95%以上人口的基本医疗保险；改革开放以来使7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，全面建成小康社会；成功应对新冠肺炎疫情并保持经济增长，公民的基本经济社会权利得到充分保障。

中国的成功实践充分证明，民主不是西方国家的专利。全过程人民民主不是凭空产生的，它源于中国独特的历史、庞大的人口规模和经济社会条件，注重通过理论和实践相结合制定政策和计划。与此同时，中国注重学习借鉴国外的有益经验，从中选择对自己有用的东西，而不是不加甄别地生搬硬套，反映出中国对本国国情有深刻的认识，致力于牢牢掌握国家发展进步的命运。

个别西方国家宣称其民主制度是最好的，并热衷于通过武力推行其所谓民主制度。然而，强推的“民主”最终会因为“水土不服”威胁社会稳定。个别西方国家的制度更多是寡头政治而非民主政治，政府由少数利益集团主导，主要服务少数人的利益，绝大多数人实际上被排除在民主进程之外，成为治理不善的例子。

（作者为南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员）

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 03 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)