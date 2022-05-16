本报记者 杨 一

“近年来，中国在抗击新冠肺炎疫情、脱贫攻坚、生态治理等领域取得举世瞩目成就，人民生活水平显著提高。以习近平同志为核心的中共中央的坚强领导是取得这些成就的根本原因。”斯里兰卡—中国友好协会主席阿南德·古纳蒂拉克近日在接受本报记者采访时表示。

2014年9月，习近平主席对斯里兰卡进行国事访问。“我有幸第一次见到了习近平主席。”古纳蒂拉克至今难忘，“习近平主席学识渊博、平易近人，脸上始终洋溢着温暖的笑容。”

访问之际，习近平主席在斯里兰卡《每日新闻》报发表题为《做同舟共济的逐梦伙伴》的署名文章。文中写道：“中斯两国友谊合作之舟必将在波澜壮阔的21世纪海上丝绸之路上乘风破浪，追逐民族发展的梦想。”这给了古纳蒂拉克巨大的鼓舞和启发。“作为斯中友好协会主席，我下定决心，要以习近平主席提出的共建21世纪海上丝绸之路倡议为契机，促进两国经贸合作与文化交流。”古纳蒂拉克说。

古纳蒂拉克1978年第一次访问中国，此后多次来华，见证了中国的飞速发展，“正是因为有中国共产党的正确领导，中国综合国力和国际影响力日益增强。中国共产党以实际行动践行了为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命”。

“我研读了习近平主席在不同场合发表的重要讲话，对他治国理政的智慧与艺术深感钦佩。”古纳蒂拉克说，“习近平主席提出共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议等，倡导弘扬全人类共同价值，推动构建人类命运共同体。中国理念与世界和平发展大势深度契合，富有战略远见。”

1995年5月，古纳蒂拉克当选斯中友好协会主席。20多年来，他多次往返于斯里兰卡和中国，为斯中民间友好添砖加瓦。2015年10月，由斯中友好协会和中共中央对外联络部所属中国国际交流协会共同举办的“21世纪海上丝绸之路促进人类发展”主题演讲比赛在科伦坡举行。来自斯里兰卡全国各地的575名学生参加了比赛，比赛获得巨大成功，很多学生由此对中国以及斯中友好合作产生了浓厚兴趣。“青年是国家的未来。斯中友好协会愿为更多优秀青年赴中国交流创造条件，夯实两国友好的根基。我们也将继续致力于同中国民间团体拓展合作领域，密切友好往来，让斯中友谊之树更加枝繁叶茂。”古纳蒂拉克说。

2013年7月，中国国际交流协会组织孟加拉国、印度尼西亚、巴基斯坦和斯里兰卡四国智库、媒体人士等组成联合考察团访华。古纳蒂拉克作为考察团成员，访问了北京、上海、江西等地。在江西，古纳蒂拉克参观了景德镇市古窑民俗博览区，并在“工业化、城镇化过程中文化的传承与发展”对话会上介绍了斯里兰卡保护与发展传统文化的实践，与中方嘉宾深入交流。“景德镇历史悠久，那里的陶瓷文化及相关产业发展令我印象深刻。中国共产党在传承历史文化、弘扬优良传统，特别是在推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展方面，有深刻思考和积极探索，经验值得借鉴。”

“斯中关系堪称大小国家友好相处、互利合作的典范。”今年是斯里兰卡与中国建交65周年。早在建交前的1952年，两国就签署了具有历史意义的《米胶协定》，打开了两国友好交往的大门，成为双方友好合作关系史上的一段佳话。1971年，斯里兰卡坚定支持中华人民共和国恢复联合国合法席位……这些斯中关系发展的重要时刻，深深铭刻在古纳蒂拉克的脑海里。今年下半年，中国共产党第二十次全国代表大会将召开。古纳蒂拉克表示：“我对此次大会充满期待，相信大会将为包括斯里兰卡在内的广大发展中国家提供更多经验启示。”

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 03 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)