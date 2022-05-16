新华社北京5月15日电 综合新华社驻外记者报道：据俄新社15日报道，俄军在马里乌波尔一处属于乌方军事力量“亚速营”的基地发现基于美国标准的相关训练内容教材。同日，乌克兰外长库列巴在社交媒体发文称，更多武器和援助将运往乌克兰。

——据俄新社15日报道，俄军在马里乌波尔一处属于乌方军事力量“亚速营”的基地发现一份供特种部队独立分队使用的战术医学教材。该教材中写道，“亚速营”人员训练计划基于美国和北约的“先进经验”。其中，在战斗条件下提供紧急医疗护理的培训课程源自美军战斗救生员课程。

——乌克兰外长库列巴15日在社交媒体发文称，他当天在德国首都柏林与美国国务卿布林肯举行了会晤。库列巴称，更多武器和援助将运往乌克兰，双方还就确保乌克兰粮食出口开展紧密合作达成一致。

——俄罗斯国家杜马（议会下院）安全和反腐败委员会主席瓦西里·皮斯卡列夫15日说，14日在德国举行的七国集团外长会表明，该集团决定加大对俄制裁压力并加强对俄内政的直接干涉，俄将完善立法以保护本国主权。他强调，七国集团外长在共同声明中宣布打算通过与俄境内外的非政府组织、民间团体、学术界和媒体代表的“互动”，来“捍卫”该集团价值观和利益。“（七国集团）试图将其民主观念强加给俄社会，从而干涉俄内政，我们很清楚这种‘互动’的含义和后果。”

——乌克兰国防部情报总局局长基里尔·布达诺夫14日接受英国天空新闻台采访时表示，乌俄冲突预计将在8月中旬前迎来转折点，双方大部分“热战”将在年底前结束。乌克兰有望对所有“被占领土”恢复控制权，包括克里米亚和顿巴斯地区。

——俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫15日说，该州与乌克兰接壤的谢列达村当日遭到乌方炮击，1人被弹片击中受伤，伤者已得到救治。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫15日通报说，过去一夜，俄军摧毁了位于乌克兰苏梅州的2套S-300防空导弹系统和1座雷达站。俄防空部队在顿涅茨克地区、卢甘斯克地区、哈尔科夫州、蛇岛等地击落15架乌军无人机，在赫尔松州拦截1枚“圆点-U”弹道导弹，在赫尔松州和哈尔科夫州拦截11枚“龙卷风”多管火箭炮炮弹。自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军165架飞机、125架直升机、879架无人机、306套防空导弹系统、3098辆坦克和其他装甲车、381台多管火箭炮、1525门野战火炮及迫击炮和2934辆特种军用车辆。

——乌克兰武装部队总参谋部15日在社交媒体发文称，截至15日，俄军在对乌作战中已损失人员27400人，损失坦克1220辆、装甲车2958辆、火炮系统555套、多管火箭炮195套、防空系统89套、固定翼飞机200架、直升机164架、战术无人机416架、巡航导弹95枚、舰船/巡逻艇13艘、汽车和燃油运输车2087辆。（参与记者：刘恺、陈畅、李东旭、李铭）

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