新华社赫尔辛基5月15日电（记者陈静 徐谦）芬兰总统尼尼斯托15日说，芬兰将向北约提出加入申请。

尼尼斯托和芬兰政府外交与安全政策委员会当天召开联席会议，会议形成了一份关于芬兰加入北约的报告，决定芬兰将申请加入北约。

会后，尼尼斯托和芬兰总理马林举行联合记者会。尼尼斯托宣布申请加入北约的决定，称这将“开启新的时代”。他强调，芬兰申请加入北约不针对任何方，“国家安全并非‘零和游戏’”。

联席会议形成的报告定于当天17时提交政府全体会议，经通过后将提交给议会审议。芬兰议会计划16日起讨论此事。议会讨论通过后，芬兰可能于下周向北约提交申请。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格15日表示，如果芬兰和瑞典决定申请加入北约，他们的成员资格将增强北约的共同安全。

依据规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。土耳其总统埃尔多安此前表示，土耳其不可能对芬兰和瑞典加入北约的计划持积极立场。

15日当天，部分民众在赫尔辛基市中心举行抗议示威，反对芬兰加入北约。活动组织者芬兰和平委员会认为，芬兰应努力成为解决冲突和建设和平的国家。

俄罗斯总统普京14日与尼尼斯托通电话时强调，放弃传统的军事中立政策是一个错误，芬兰的安全没有受到威胁。芬兰外交政策的变化可能对多年来本着睦邻合作精神建立的俄芬关系产生负面影响。

俄罗斯外交部副部长格鲁什科14日表示，就芬兰和瑞典可能加入北约，俄方不会无动于衷，也不会冲动决策，而是将全面认真分析北约新一轮扩张后形成的新力量部署。（参与记者：李超）

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