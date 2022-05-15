人民网墨尔本5月15日电 （记者陈效卫）14日，中国驻澳大利亚大使肖千在墨尔本会见澳大利亚威尔顿国际集团副总裁、汉学家魏华德。

肖千感谢魏华德在促进中澳文化交流中作出的重要贡献。肖千表示，魏华德作为中国人民的老朋友，长期以来从事中澳文化交流，搭建起两国人民相互了解的桥梁。威尔顿集团出版的中国主题画册、书籍等向世界展现了中国的发展历程，成为世界了解中国的窗口。今年是中澳建交50周年，希望威尔顿集团能以此为契机，发挥自身优势和特点，向包括澳民众在内的世界各国人民介绍中国，让大家全面、客观地了解当今中国的真实面貌。

魏华德表示，其年轻时有幸走过长征路，长征故事对他的人生具有重要意义，也让他愿意用一生去探索中国。威尔顿集团很荣幸能够通过出版书籍、制作纪录片等方式将中华优秀文化展示给世界，其本人和威尔顿集团愿继续积极搭建澳中友谊桥梁，为两国文化交流与合作贡献力量。

会谈开始前，魏华德饶有兴趣地向肖千介绍了为纪念中国红军长征胜利75周年，由威尔顿集团和其他集团合作创作的大型画册《中国—新长征》。

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