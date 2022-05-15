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“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及赛区决赛顺利举行

2022年05月15日15:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗5月15日电 （记者沈小晓）5月14日，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及赛区决赛在埃及顺利举行。本次比赛由中国驻埃及大使馆主办，艾因夏姆斯大学孔子学院承办。

此次比赛包含主题演讲、才艺展示和知识问答三个环节，12名参赛选手围绕“天下一家”主题，讲述中埃合作、汉语学习经历和对中华文化的理解等。经过激烈的角逐，开罗大学孔子学院李雅和杨紫荣获特等奖。

中国驻埃及大使馆教育公参王胜刚在致辞中表示，近年来，中埃教育合作不断深入发展。越来越多埃及大学开设中文系，“汉语桥”大学生比赛队伍不断壮大。今年秋季，埃及将在12所中小学开展中文教育试点，相信今后“汉语桥”中学生比赛也将得到许多新生力量的补充。“我们正在与埃及政府探讨建立有关教育高层沟通机制和校际联盟，帮助埃及培养高层次专业人才和技能人才，为埃及青年提供更大成长空间和发展机遇。”

艾因夏姆斯大学副校长艾曼·萨利赫表示，希望汉语教学可以成为促进埃中两国人民文化交流的纽带。

“汉语为桥，天下一家。”今年是“汉语桥”比赛成立二十一周年。“汉语桥”已逐渐成为联通中国与世界的“文化之桥、友谊之桥、心灵之桥”，为各国人民了解真实中国、体验中文之美打开了一扇窗。

(责编：高歌、刘慧)

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