人民网墨尔本5月14日电 （记者陈效卫）13日，中国驻澳大使肖千在墨尔本走访了墨尔本交响乐团，会见墨交董事会主席李大伟、董事总经理索菲·加莱泽等。

肖千表示，墨尔本交响乐团作为澳大利亚历史最悠久的艺术团体，多年来秉持自由开放兼容并蓄的艺术理念，遵循国际化和多元化的发展道路。音乐无国界，多年来乐团以音乐为媒介，架起了中澳两国文化交流的桥梁，是中澳人文交流与合作的积极参与者和推动者，为增进两国人民的相互理解与友谊发挥了重要作用。今年是中澳建交50周年，希望乐团能继续发挥独特优势，向澳民众推荐更多更好的中国音乐作品，为两国文化交流作出更多积极贡献。

李大伟表示，乐团长期致力于与中国开展合作交流，取得丰硕成果。其中“东方遇见西方”音乐会已成为澳中音乐界合作的经典之作，墨交中国新年音乐会也成为澳中艺术交流的靓丽名片。虽然澳中两国语言不同，但音乐作为“多元文化语言”却搭起了双方沟通的桥梁，将我们更加紧密地联系在一起。期待今后澳中双方文化交流合作不断深入拓展。

墨尔本交响乐团成立于1906年，是澳大利亚历史最为悠久的演艺机构。墨交与中国国家大剧院、上海交响乐团、四川交响乐团等机构建立了战略合作关系，长期开展联合排演、演出互访等合作项目。

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