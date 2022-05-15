人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国驻澳大利亚大使肖千走访墨尔本交响乐团

2022年05月15日10:32 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网墨尔本5月14日电 （记者陈效卫）13日，中国驻澳大使肖千在墨尔本走访了墨尔本交响乐团，会见墨交董事会主席李大伟、董事总经理索菲·加莱泽等。

肖千表示，墨尔本交响乐团作为澳大利亚历史最悠久的艺术团体，多年来秉持自由开放兼容并蓄的艺术理念，遵循国际化和多元化的发展道路。音乐无国界，多年来乐团以音乐为媒介，架起了中澳两国文化交流的桥梁，是中澳人文交流与合作的积极参与者和推动者，为增进两国人民的相互理解与友谊发挥了重要作用。今年是中澳建交50周年，希望乐团能继续发挥独特优势，向澳民众推荐更多更好的中国音乐作品，为两国文化交流作出更多积极贡献。

李大伟表示，乐团长期致力于与中国开展合作交流，取得丰硕成果。其中“东方遇见西方”音乐会已成为澳中音乐界合作的经典之作，墨交中国新年音乐会也成为澳中艺术交流的靓丽名片。虽然澳中两国语言不同，但音乐作为“多元文化语言”却搭起了双方沟通的桥梁，将我们更加紧密地联系在一起。期待今后澳中双方文化交流合作不断深入拓展。

墨尔本交响乐团成立于1906年，是澳大利亚历史最为悠久的演艺机构。墨交与中国国家大剧院、上海交响乐团、四川交响乐团等机构建立了战略合作关系，长期开展联合排演、演出互访等合作项目。

(责编：高歌、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部