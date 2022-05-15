人民网里约热内卢5月14日电 （记者毕梦瀛、吴杰）桑德尔·托姆是受到肥胖困扰的家庭主妇。她在接受了第17期中国援圭亚那医疗队魏文广主任的穴位埋线治疗后，感觉良好，并非常乐意继续治疗，也希望自己早日减肥成功。中医新颖微创的疗法，让乔治敦公立医院康复科护士西蒙斯也主动要求进行治疗。

圭亚那地处南美洲，由于生活习惯等原因，当地多见体型极度肥胖者，而肥胖被世界卫生组织确定为十大慢性疾病之一。中医的穴位埋线则是第17期援圭亚那医疗队给圭亚那肥胖患者带来的全新治疗手段。

穴位埋线作为传统针灸的一种拓展在国内已深入开展多年，主要用于阻塞性肺病、肥胖等慢性病的治疗，较传统针刺更为持久，且埋入的线会在1至3个月内被人体自主吸收，是一种安全有效的治疗方法。穴位埋线需要用到一些特殊器械，医疗队内的眼科、麻醉科、普外科都参与其中，在准备了1个月后，终于凑齐了所需用品，才使得该技术得以顺利实施。

因超重和肥胖引发的糖尿病、高血压、心血管病等疾病逐年增加且呈年轻化趋势，每年因为肥胖对医药费的投入更是增加了政府的负担。穴位埋线作为一项安全有效的成熟技术，将会成为圭亚那肥胖患者的一个新选择。

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