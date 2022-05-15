新华社荷兰代尔夫特5月14日电（记者王湘江）“马家窑回声”陶瓷艺术作品展14日开始在荷兰代尔夫特市举办，多国艺术家在中国甘肃马家窑采风创作的60件陶瓷艺术作品参展。

代尔夫特市市长玛丽亚·范拜斯特费尔特、中国驻荷兰大使谈践和参展艺术家出席展览开幕式。

范拜斯特费尔特在致辞中说，代尔夫特在陶瓷方面与中国有着不解之缘。此次参展的陶瓷作品由来自9个国家的14位艺术家创作，他们曾经到马家窑采风，参展作品体现了他们在马家窑的经历以及对中国古代陶瓷艺术的理解和诠释。

谈践在致辞中说，在中荷两国建交50周年之际，“马家窑回声”陶瓷艺术作品展在代尔夫特顺利举办。我们将有机会欣赏艺术家们在马家窑采风创作的成果，与久远的马家窑文化进行心灵的对话和交流。“马家窑回声”陶瓷艺术作品展的举办，将有助于推动中荷文化交流与合作，增进两国人民相互了解。

在展览开幕式上，荷兰画家和雕塑家萨斯基娅·普费尔策演唱了中国经典歌曲《骏马奔驰保边疆》，赢得观众热烈掌声。普费尔策对新华社记者说，她非常喜欢中国文化和艺术，去过中国很多次。除了马家窑，她还去过景德镇采风，学到很多东西，不仅交了很多中国朋友，自己的艺术水平也得以提高。

展览策展人、荷兰陶艺家西蒙娜·哈克作为领队曾带领多国艺术家到马家窑采风。她向新华社记者讲述在马家窑采风的体会时说，世界有各种不同的文化，但人们的内心是相通的。马家窑文化有世界上最古老的彩陶制作工艺，“当我想到5000多年前的人们与我一样触摸过同样的黏土时，心中十分感动”。

马家窑文化主要分布在黄河上游及其支流，是中华文明起源过程中的文化高地之一。1924年，瑞典地质学家、考古学家安特生首先对甘肃马家窑遗址进行了调查，并将其称为“甘肃仰韶文化”。20世纪40年代，中国考古学专家夏鼐在马家窑遗址开展调查，认为这是一种独特的文化类型，后将其命名为“马家窑文化”。

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