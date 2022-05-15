本报记者 岳林炜

“扎根中国市场数十年来，我们见证了中国经济的快速发展，深刻感受到中国市场吸引力与日俱增。”欧力士集团相关负责人刘国平日前在接受本报记者采访时表示，中国开放的大门越开越大，投资环境越来越好，将为外资企业创造更加广阔的发展空间，带来更多发展机遇。

作为全球大型非银行金融机构和综合金融服务集团之一，欧力士在全球20多个国家和地区设有2000多个机构。“中国是欧力士最重要的海外市场。”刘国平说，自上世纪80年代起，欧力士积极参与中国改革开放进程，携手中信集团成立了中外合资融资租赁公司。近年来，欧力士与中方合作伙伴在基础设施、新能源、医疗健康等多个领域深入开展互利合作，成果显著。

“面对新冠肺炎疫情挑战，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，不仅为世界经济复苏带来宝贵正能量，也让外资企业坚定了进一步开拓中国市场的信心。”刘国平表示，欧力士在中国市场的各项业务实现稳步增长。疫情防控期间，欧力士在中国市场参投数个IPO（首次公开募股）项目和人工智能企业，还投资了辽宁省内有关清洁能源储能和健康消费品企业。今年，位于大连市的欧力士中国总部大厦和位于青岛市的欧力士产业运营平台总部已投入运营。

第三届进博会上，服务贸易展区首次引入非银行金融机构，欧力士积极参展；第四届进博会上，欧力士将展区面积扩大至180平方米，结合可持续发展等主题，重点展示了基础设施与城市运营、新能源、健康消费产业等六大投资板块的合作案例。

“进博会让金融投资服务这个‘看不见的产品’得到充分展示。通过参展分享投资理念与运营管理经验，欧力士成为进博会溢出效应的受益者，合作伙伴和业务领域不断拓展。”刘国平表示，中国持续向好的经济前景、巨大的市场潜力以及扩大开放的坚定决心等，将为外资企业带来更大发展机遇。欧力士始终对中国市场充满信心，将继续深耕中国市场，积极助力更多中国企业走出去，也推动更多国际资源在中国市场落地。

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)