左希迎

美国提出所谓“印太”概念，背后有着明显的地缘政治算计。其强推“印太战略”是搞分裂和对抗，冲击以东盟为中心的区域合作架构，损害地区国家的整体和长远利益

冷战结束以后，亚太地区总体保持和平与繁荣，东盟在地区架构中的中心地位发挥了重要作用。东盟通过共同体建设和经济一体化进程，形成了温和的安全文化和独特的外交理念，在构建开放包容的地区安全架构中发挥着不可替代的作用。

美国提出所谓“印太”概念，背后有着明显的地缘政治算计。近年来，美国加紧推进“印太战略”，试图通过联合盟友和强化“小圈子”重塑地区地缘政治格局，给地区安全稳定带来了严重风险。尽管美国宣称“支持东盟的中心地位”，但其真正目的是维护自己的全球霸权。

美国强推“印太战略”，搞“印太版北约”，玩弄的是地缘博弈的把戏，是搞分裂和对抗。美国主导建立美日印澳“四边机制”和美英澳三边安全伙伴关系，冲击以东盟为中心的区域合作架构，增加了地区安全架构的压力，给地区局势带来连锁反应，损害地区国家的整体和长远利益。

东盟在区域合作中的中心地位有赖于其处理同各方关系时的平衡立场，有赖于各方对东盟中心地位的认可，选边站队不符合东盟的长远利益。东盟国家希望继续维护战略自主，发挥自身在区域合作、地区安全等方面的独特引领作用，做促进地区发展繁荣的棋手，不做地缘争夺的棋子。

美国企图挑起“新冷战”，给地区和平稳定蒙上了阴影。面对复杂局面，东盟需要继续发挥地区秩序稳定器和黏合剂的作用，做推进区域合作的力行者，在各方之间架起沟通桥梁，增进彼此战略互信，尽最大可能防止地区局势为地缘政治竞争所裹挟。这不仅是地区和平繁荣的需要，也是东盟自身利益所系。为充分发挥这样的作用，东盟需要继续强化共同体建设，增强战略自主，还要探索新思路，推动区域合作向更高层次迈进。

亚洲的事情归根结底要靠亚洲人民来办，地区各方应共同建立符合亚洲特点的地区安全架构。个别域外大国试图主导亚洲事务的做法，值得地区国家高度警惕。

（作者为中国人民大学国际关系学院教授）

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)