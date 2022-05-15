本报记者 王骁波 孙 超 窦瀚洋 曹文轩

云集非洲优质商品，助力中非经贸合作。第四届“双品网购节”暨非洲好物网购节4月28日至5月12日以线上线下相结合的形式举办。湖南、浙江、海南等国内多地通过中非主播直播带货、非洲原产地直播连线等多种形式，向中国消费者推荐了来自20多个非洲国家的200多款优质特色产品。举办非洲好物网购节，是去年中非合作论坛第八届部长级会议期间中方宣布的“九项工程”中“数字创新工程”的重要举措之一，为推动中非经贸合作朝着更高水平发展注入新动力。

汇聚非洲商品，推广非洲品牌

“非洲产品品质有保障，欢迎大家来挑选，更欢迎大家去非洲看看……”位于湖南长沙的高桥大市场非洲好物“中国—非洲”直播间现场，来自刚果（布）的留学生高翔正为观看直播的中国消费者介绍特色非洲产品。在高桥大市场内的中非经贸合作促进创新示范园，非洲产品特卖会、非洲咖啡品鉴会等活动同步举行，广大咖啡爱好者还进行手磨咖啡比赛，现场热闹非凡。

来自埃塞俄比亚的“胡美娜”芝麻油、来自卢旺达的“火酋长”辣椒酱、来自南非的“开普狮”坚果……许多非洲农产品都有了好听的中国名字。比如，“胡美娜”芝麻油来自埃塞俄比亚著名的胡梅拉产区，那里的芝麻含油量高达50%—56%；“火酋长”辣椒酱则是卢旺达辣椒与湖南豆豉的融合创新。“过去，中国消费者对非洲产品不太了解，其进口主要以散装批发为主，没有自己的品牌。我们帮助非洲出口商进行本地化推介，定制了朗朗上口的谐音商品名，受到市场认可。”湖南高桥大市场中非业务部相关负责人武连宾说。

受当地产业链发展水平限制，卢旺达以往出口中国的辣椒主要供批发，无法形成品牌效应。中方开启“非洲品牌仓”工程，为卢旺达等国的出口企业孵化品牌、定制包装、走精品化路线，进入中国市场的非洲产品越来越符合消费者需求。“在非洲本土加工，既可以促进当地就业，又不会显著增加成本。”武连宾说，在去年的非洲产品直播电商节中，卢旺达辣椒酱取得了3天5万单的销售成绩。

“乌干达芒果甜度高、个头大，是芒果中的巨无霸”“博士茶是南非的‘国宝茶’，可以安神助眠”……在非洲好物网购节浙江专场的电商直播活动中，每个直播间里都是一中一非两位主播的组合。活动还在南非、刚果（金）、坦桑尼亚等国家搭建直播间，打造沉浸式直播场景，让中国消费者能在线参观当地工厂和果园，更直观地感受产品源头。“这是我第一次做直播，这种形式非常好，让我能与更多中国朋友交流互动，也让更多非洲产品走进中国人的生活。”刚果（金）在华留学生李美丽说。

升级数字贸易，丰富消费体验

非洲好物网购节期间，不少非洲国家驻华使节通过直播，热情洋溢地向中国观众推介各自国家的优质商品。在浙江专场的一场直播活动中，非洲啤酒的购买链接刚放出仅3分钟，直播间的1000瓶存货便被抢购一空，其他商品也陆续售罄。

“非洲好物网购节是非洲国家向中国消费者介绍优质产品的又一大型平台。”坦桑尼亚驻华大使姆贝尔瓦·凯鲁基说，坦桑尼亚等非洲国家希望利用好非洲好物网购节等平台，向中国民众展示非洲的优质产品、丰富的旅游资源和众多的投资机遇。

“很高兴有机会再次向中国消费者推介卢旺达产品。”卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥表示，自2018年卢中签署《关于电子商务合作的谅解备忘录》以来，卢旺达许多优质产品通过中国各大电商平台进入中国市场，“我们也欢迎中国游客到访卢旺达，欢迎中国企业投资卢旺达”。

截至2021年，南非已连续11年成为中国在非洲的第一大贸易伙伴。南非驻华大使馆公使衔参赞约瑟夫·迪莫尔表示，在当前全球新冠肺炎疫情大流行的背景下，非洲国家意识到了数字经济的巨大潜力，希望与中国在这方面促成更多合作。

近年来，中非贸易合作不断升级，数字贸易快速发展。各类数字合作平台、线上推介会、直播带货等新业态合作蓬勃发展，有效支撑中非企业对接，带动非洲特色产品对华出口。数字经济正逐步成为中非合作新亮点。

“这是海南首次携手非洲举办好物网购节，我们将积极展示非洲特色产品，邀请非洲驻华大使、商务参赞、网红主播做客直播间，设立大使推介专场、海南特色产品专场、非洲专场、数商兴农专场等，开展超百场直播促销活动。同时，海南各市县也将举办分会场活动，让消费者领略独特的非洲风情。”海南省商务厅电子商务处处长吴艺芬说。

“我们希望通过举办非洲好物网购节等活动，进一步助力中非经贸合作高质量发展。”浙江省商务厅副厅长张钱江介绍，浙江在促进非洲好物进浙江以及推进中国跨境电商、直播电商进入非洲等方面做出了很多有益尝试。2021中非合作论坛“非洲产品电商推广季”期间，浙江省金华市共开展了106场专场直播，时间跨度近3个月，直播成交额超5000万元人民币。

落实“九项工程”，深化中非合作

中国海关总署数据显示，2021年中非双边贸易总额达2543亿美元，同比增长35.3%，其中非洲地区对华出口1059亿美元，同比增长43.7%。分析人士认为，中非贸易为非洲经济应对疫情挑战增强了韧性，为非洲经济复苏带来源源不断的动力。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱表示，中国加快建设国内市场、扩大市场规模，对贸易伙伴尤其是受疫情冲击严重的发展中国家来说是重大利好。这意味着向中国出口的机会将越来越多，而恢复贸易、增加出口是这些国家经济复苏的主要动力之一。

外交部非洲司副司长周平表示，今年是中非合作论坛第八届部长级会议成果落实开局之年，中非双方此时共同举办非洲好物网购节有特殊意义。一方面，务实高效是中非合作的显著优势。中国对非合作言必信、行必果，凡是答应非洲朋友的事，中方都会全力去办好；另一方面，中非加强数字合作顺应时代潮流。近年来，非洲电商网购等新业态蓬勃发展，非方迫切希望借鉴中国在数字领域的发展经验加强务实合作。作为“九项工程”的一大亮点，“数字创新工程”积极回应了非方的合作愿望，也符合中非合作提质升级的需要。

“数字贸易是非中经贸合作的新形态，可以帮助更多高质量、有特色的非洲商品进入中国市场。”多次参与中国电商直播活动的津巴布韦在华留学生米莱说，非洲青年对跨境电商和直播电商很有热情，希望越来越多的非中青年参与进来，推动非中经贸文化交流，服务双方贸易往来。

“去年，中方宣布同非方一道制定实施‘中非数字创新伙伴计划’，双方在5G、新基建、电商等领域的合作初见成效。得益于这些合作成果，此次网购节把直播间设立到非洲产品原产地，消费者可以‘云体验’产品生产过程，‘云参观’原产地风土人情。”周平表示，中国在对非贸易中从不谋求顺差，建立非洲农产品输华“绿色通道”、扩大零关税待遇范围、举办网购节等举措的落地，将有力促进和扩大非洲产品进口，推动中非贸易更加平衡、健康发展。与此同时，高质量的非洲产品也将为中国消费者带来更加多元化的选择。

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)