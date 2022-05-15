新华社伊斯兰堡5月14日电 通讯：缅怀中巴文化交流使者 共同谴责恐怖主义行径——记巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院恐袭遇难中方教师追思会

新华社记者蒋超 王欢

5月14日，巴基斯坦首都伊斯兰堡外交部新楼一层的厅堂内庄严肃穆，一百余位中巴各界人士共同参加由巴外交部主办的卡拉奇大学孔子学院恐袭遇难中方教师追思会。

上午11时许，巴基斯坦外长比拉瓦尔·布托·扎尔达里身着一袭黑衣，缓缓走入厅堂，与中国驻巴使馆临时代办庞春雪共同向三名遇难中国教师遗像敬献花圈。随后，全场肃立，为遇难者默哀一分钟。

4月26日，巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院中方教师班车遭遇恐怖袭击，三名中方教师不幸遇难，一名中方教师受伤，另有多名巴方人员伤亡。

追思会上，三名遇难中国教师为巴基斯坦学生辛勤授课的照片在荧幕上不断浮现，唤起了现场两国各界人士对他们的深切缅怀，低沉的啜泣声萦绕厅堂。

庞春雪首先代表中国驻巴使馆感谢比拉瓦尔主持追思会，向中巴两国的遇难者表达深切哀悼，向遇难者家属和伤者表达诚挚慰问，并再次对这一惨无人道的恐怖主义行径表达强烈谴责和愤慨。

庞春雪说，孔子学院是促进中外人文交流的窗口和桥梁。在中巴两国共同努力下，在巴孔子学院已成为增进两国友谊的桥梁与合作共赢的助推器。此次事件中遇难和受伤的中国教师为促进中巴两国人文交流、增进两国人民友谊倾注了全部心血，是两国的文化使者。他们为中巴友谊所作的贡献必将为世人与后代所铭记。中方赞赏巴政府将肇事者绳之以法的坚定决心，相信任何破坏两国友好合作的图谋不会得逞。

比拉瓦尔在致辞时说，三名遇难中方教师都是十分敬业和充满爱心的好老师。他们肩负着向巴基斯坦学生教授中文、架起两国人民友谊桥梁的崇高使命。他们的逝去不仅是中国的损失，更是整个巴基斯坦的损失。巴方对恐袭制造者的懦夫行为予以强烈谴责，绝不会原谅巴中全天候战略合作伙伴关系的敌人，绝不允许任何人伤害两国的铁杆友谊。

比拉瓦尔在追思会后接受新华社记者采访时表示，恐怖分子对中方教师的袭击就等同于对巴基斯坦人民自己兄弟姐妹的袭击。无论肇事者逃到哪里，巴方都誓将其逮捕归案、绳之以法。巴政府决心采取一切办法，全力保障在巴中国公民的安全。

巴基斯坦伊斯兰堡孔子学院中方院长张伟对记者说，三名遇难同胞是和我们一起奉献在海外艰苦地区的好同行、好同事，他们的逝去令在巴孔子学院教师同感悲痛。我们将继承同胞遗志，继续贯彻孔子学院和平、友谊、多元的文化交流理念，为促进中巴民心相通、加深两国人民友谊作出更大贡献。

追思会的最后，在场中巴各界人士每人手持一枝洁白的鲜花，向三名遇难中国教师的遗像献花、鞠躬，表示深切致意。

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