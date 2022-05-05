新华社休斯敦5月4日电（记者徐剑梅）美国白宫4日发表声明说，总统拜登当天宣布美国西南部新墨西哥州持续数周的野火为“重大灾害”，联邦政府可以向该州受灾地区发放救援资金。

声明说，新墨西哥州从4月5日起发生野火并一直持续，造成“重大灾害”。联邦援助可用于为受灾民众提供临时住房和房屋维修补助，帮助当地居民和企业灾后重建等。

综合新墨西哥州政府通报和美国媒体报道，过去30天里新墨西哥州刮了24天大风，州长称半个州都有野火问题，目前仍有7处野火在燃烧。其中，北部两场大规模野火在一周多前延烧到一起，截至3日已烧毁超过16万英亩（约合6.47万公顷）土地和数以百计房屋及其他建筑，迫使约6000名居民疏散。如果北部野火本周仍得不到控制，多个城镇及超过1.5万户家庭可能受到威胁。

美国有线电视新闻网4日援引气象学家的话说，今年以来，新墨西哥州约有30万英亩（约合12.14万公顷）土地被烧毁，比过去两年该州野火烧毁面积之和还要多。

美国西南地区的野火季通常在5月或6月开始，但今年由于大风、大面积干旱和植被干燥，野火季提前来临。4月下旬，美国西南部山区和平原一度有超过12处大规模野火在同时燃烧。各州中，新墨西哥州野火灾情最为严重。

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