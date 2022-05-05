新冠肺炎疫情持续肆虐，抗疫不力不仅导致确诊病例及死亡病例的攀升，还会引发大量的社会问题。美媒近日就披露称，美国有20万“新冠孤儿”被遗忘。何为“新冠孤儿”？这一“世代孤儿潮”的悲剧性涌现，是美国社会的“新伤”还是“痼疾”？

“新冠孤儿”，顾名思义，是在此次新冠肺炎大流行过程中失去父母或其他监护人的儿童。近日，多项研究对这一现象及可能引发的社会问题进行了关注。

英国帝国理工学院动态监测显示，截至4月5日，美国已有超过21万名儿童因新冠疫情而失去父母或作为主要监护人的祖父母。

美国《大西洋》月刊网站近日也刊文称，“美国有20万新冠孤儿被遗忘”：“即使两年的时间让美国可以坦然面对冠状病毒的屠戮，但损失程度依然触目惊心、难以接受：每12名18岁以下的孤儿中就有一人是在这场疫情期间失去父母的；美国的每一所公立学校平均有两名儿童在这场疫情中失去了监护人。”

该文章还进一步分析指出，孤儿滥用药物、辍学和陷入贫困的风险随之增加。他们死于自杀的可能性几乎是非孤儿的两倍，还可能遭受其他各种问题的困扰。

面对新冠疫情下的“次生危机”，一向大肆宣扬所谓“人权”和“民主”的美国为这些身陷危机的孩子提供应有保护了吗？答案显然是否定的，美国政府的“缺位”和“不作为”已招致外界广泛批评。

《大西洋月刊》评论认为，美国没有采取足够的应对措施。虽然联邦政府已经留出资金，帮助支付因新冠肺炎死亡的美国人的丧葬费，但这笔钱要满足孤儿的长期需求是远远不够的。文章认为，疫情中孤儿的困境在美国并不是一个紧迫问题，“没有任何法律或行政命令专门为他们提供任何资源。”文章还警示称，面对一个世代以来最大规模的孤儿潮，拜登政府行动迟缓。如果没有更强有力的、集中的国家战略，数以万计的儿童很可能会被遗忘。

事实上，自新冠疫情暴发以来，美国儿童权利受到侵害的消息不断涌现。美国智库布鲁金斯学会调查报告就曾指出，“因疫情导致家庭收入锐减，20%的美国儿童处于饥饿状态”，“疫情以来美国针对儿童的家庭暴力事件攀升”。还有相关研究表明，新冠肺炎疫情期间，美国枪支暴力案件增加30%以上，医院收治受枪击儿童数量激增……种种现象，从不同角度揭示了美国儿童权利得不到保护的真相。

值得注意的是，在权利受到伤害的美国儿童之中，少数族裔儿童的问题更加严重。统计数据显示，拉美裔儿童监护人的死亡率是白人儿童监护人的两倍以上。少数族裔人口占美国总人口的39%，少数族裔“新冠孤儿”却占65%。

因此，不难判断，“新冠孤儿”的产生，虽然是疫情带来的“新伤”，其背后的种族差别因素却是美国社会的“痼疾”。美国弱势群体身陷困境背后，折射出美国有色人种和少数族裔民主权利现状。在美国，上述群体的民主权利长期遭到剥夺，被区别化对待，被侵害、被遗忘已成常态。因此，自身民主痼疾深重，千疮百孔的美国，没有资格自诩“判官”对他国的民主状况进行评判。（尹嘉）

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