郑东超

【特别关注·俄乌局势学者谈】

俄乌冲突是21世纪以来规模最大的地缘政治事件。从战火燃起到当前局势陷入胶着状态，美国是当之无愧的最大“功臣”。美国利用北约这个冷战遗孽，抓住俄罗斯安全“痛点”，撺掇乌克兰加入北约，挑战俄安全底线，妄图以低成本的代理人战争，置俄于死地，实现其稳固全球霸权的野心。俄乌冲突是一面“照妖镜”，照出了美国为一己私利不惜破坏国际政治、经济、安全秩序的原形，折射出美国对霸权日落西山的焦虑和恐慌。美国目空一切的霸道行为，最终必将反噬自身。

霸权秩序的追求者

当今世界正处于百年未有之大变局。俄乌冲突是大变局的新变量，势必引发国际关系紧张长期化，对未来国际政治秩序产生深刻影响。俄罗斯面临的国际环境将发生巨变。美国将不会放弃遏俄“良机”，最大程度利用俄乌冲突持续给俄“放血”。西方国家一些政客露骨表示，这次一定要在经济上彻底搞垮俄罗斯，在政治上彻底边缘化俄罗斯。可以预见，即便俄乌冲突结束，美俄全面对抗也不会终结。利用俄乌冲突，美国成功将俄罗斯树立为美欧共同敌人，打掉欧洲对俄“幻想”，强化了对欧安全主导权。广大亚非拉国家甚至美国的部分盟友，已看穿美挑动冲突而又让他国火中取栗的真实意图，不愿成为美国棋子，其自主意愿和能力将大大增强。《纽约时报》刊文指出，“全世界195个国家中大多数国家都没有向乌克兰运送武器，或加入制裁俄罗斯”，表明“世界大多数国家不跟西方站在一起”。这些国家数量多，人口占世界比重大，是国际政治权力酝酿分化组合中不容忽视的“新中间地带”力量。

美国以霸权秩序替代联合国秩序的野心不死，企图利用俄乌冲突打破既有国际权力结构和国际政治秩序，改变二战后维持70多年的全球权力结构平衡，主导构建一个有利于本国的全球权力新体系和新秩序。今年4月26日，联合国大会通过一项决议，在安理会常任理事国行使否决权后，联大主席应在10个工作日内举行大会辩论，所有联合国成员都可以在会议上对该否决票进行审查和评论。有评论认为，这是美国为剥夺俄罗斯在联合国安理会的权力而策划的一次“政变”。二战后形成的联合国体系正出现前所未有的裂痕和动摇，暴露出美国垄断联合国安理会权力的狂妄野心，图谋实现独霸联合国权力并对全球事务为所欲为，逼迫联合国秩序服从于强权秩序。

逆全球化的操纵者

经济全球化是生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果。美国曾经是经济全球化的主要推手，二战后，以美国为代表的发达国家对全球市场、原材料、劳动力需求旺盛，加速推动全球化进程，积极参与构建全球自由贸易体制，大力推动区域经济一体化进程，客观上推动了全球生产要素的合理流动，全球化让世界上大多数国家受益。但美国是全球化的主要受益者，以跨国公司为主要载体的资本集团赚得盆满钵满，巨额利润让美国公司和富豪长期占据世界企业500强和福布斯富豪榜前列。

但随着时间的推移，全球化的剧本却在发生变化。无论是特朗普还是拜登，都认为美国的全球经济地位下降和巨额贸易赤字的产生，是全球化惹的祸。两届政府都在经贸关系中掺杂政治、安全等非市场因素。美国从全球化的推动者逐渐异化为全球化的阻碍者，对以往奉为圭臬的自由市场视为草芥，将贸易和金融“工具化”“武器化”，对市场规律全然不顾，贸易保护主义势盛，人为制造贸易壁垒，破坏国际贸易规则，越来越背离全球化理念。相较特朗普政府，拜登政府对经济政策的政治操弄有过之而无不及，刻意突出“民主”和“威权”叙事，混淆视听，打造“半导体联盟”“民主国家科技联盟”等排外小圈子，割裂全球市场，着力打造两个平行市场。

在俄乌冲突中，美将俄罗斯银行踢出SWIFT系统、冻结外汇储备、没收俄海外资产等行径，将美元“武器化”，以国家安全逻辑压制全球化赖以维系的资本逻辑，导致世界各国对外汇储备的信心和美元信誉双降。全球化或许将蜕变为区域化、集团化，用政治认同和政治集团来划分经济分工，经济活动的政治属性将越来越强。在国际力量格局东升西降大趋势下，美国企图重塑国际经济秩序，即破坏一个本国主导但已不符合本国利益的秩序，建立一个本国主导且符合本国利益的新秩序。但这个过程以动摇美元霸权根基、破坏国际规则为代价，实际是损耗了美经济地位。

全球安全的破坏者

当今世界，和平与发展是时代主题，但各国面临的安全威胁日益复杂，战争威胁始终挥之不去。大国在维护全球和平安全上具有特殊重要责任，若胸怀世界、感念苍生，天下安、四海平则指日可待，功莫大焉；若自私自利、以己度人，天下乱、战火起则永无宁日，贻害无穷。美国作为当今世界综合国力最强的国家，本应是全球和平安全的建设性力量，但外行霸道，动辄以武示强，反而成为全球安全的破坏者。从阿富汗战争到伊拉克战争，再到当前的俄乌冲突，美或者直接冲锋上阵，或者做幕后推手，丝毫没有展现出大国应有的样子。

不可否认，每个国家都有安全利益和捍卫本国安全利益的权力。但国际社会是一个不可分割的共同体，一国的安全不能建立在损害别国安全基础之上，一部分国家安全不能建立在损害另一部分国家安全基础上。否则，最终会酿成战争冲突的恶果。细察此次俄乌冲突根源，美国主导下的北约一轮又一轮东扩难辞其咎，可以说俄乌冲突是北约步步紧逼与俄退无可退之间碰撞的一次总爆发。一旦美国将“乌克兰模式”在全球复制，打造所谓“亚洲北约”甚至“全球北约”，随意损害别国安全利益，则必将向全球扩散安全威胁和恐慌，倒逼世界中小国家选边站队，世界各国恐将优先事项从发展转向安全，安全赤字将进一步恶化。正如美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯所言，美国现在的做法可能让世界被迫分裂为“亲北约”和“反北约”阵营，这将破坏整个世界的经济和政治稳定。

冷战结束已30年，美国一些人逆时代潮流而动，身子已经进入21世纪，脑袋还停留在冷战时代，死守冷战思维，热衷于制造对手、拉帮结派，搞集团政治、阵营对抗，沉浸于意识形态偏见不能自拔。有些美国人抱着非敌即友、非黑即白的二元对立思维，唯恐天下不乱，面对国际和地区冲突事件，不行劝和促谈之举，反做火上浇油之事，怂恿挑唆，大搞军火外交，酿成今日欧洲大陆重燃战火的苦果，严重破坏世界和平与稳定。多年来，世界上哪里有战争，哪里就有美国的身影。即使美国没有直接参战，战场上也不难找到美国的武器和装备。美国的好战思维和本性加剧地缘政治对抗，严重威胁国际安全，最终必然导致激烈对抗，将世界搞得乌烟瘴气、一团乱麻。

在国际社会面临治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字挑战下，美国作为世界上最强大的国家，非但不向世界提供正能量性质的公共产品，反而沿用寻求单极化的世界权力结构、推行二元对立的阵营对抗、打造单方面安全的军事同盟、追求单一价值判断的话语霸权等陈旧冷战模式，成为世界和平的破坏者、全球发展的阻碍者、国际秩序的颠覆者。表面上看，这是在加固美国全球霸权，实际则是逆历史和时代潮流而动的乖张之举，只会搬起石头砸自己的脚，加速自身霸权的陨落。

（作者：郑东超，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

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