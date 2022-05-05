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美联储加息令日本经济进一步承压

2022年05月05日13:39 | 来源：新华网
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新华社东京5月5日电 （国际观察）美联储加息令日本经济进一步承压

新华社记者刘春燕

东京时间5月5日晨，美联储加息消息正式落地，一举上调基准利率50个基点。此间分析人士认为，美联储加息令日元与美元的息差进一步加大，在乌克兰危机叠加日元大幅贬值背景下，美联储加息令日本经济进一步承压。

今年以来，随着美国货币政策加速转向紧缩，日元显著走软。美联储3月开启加息周期、3月16日宣布上调基准利率25个基点后，日元贬值进一步加速。

日本经济新闻社针对世界主要货币编制的“日经货币指数”显示，今年一季度日元汇率以5.7%的跌幅排名第二，仅次于俄罗斯卢布。特别是3月以来，日元对美元汇率已下跌近15%。3月1日尚在1美元兑换114日元区间，4月28日汇率一度跌入1美元兑换131日元区间。

野村综合研究所研究员木内登英认为，美联储提速加息是日元大幅走软的最大原因。随着日元与美元息差趋于加大，日本家庭重新配置金融资产、从日元出逃的势头已引起市场关注。瑞穗银行首席市场经济学家唐镰大辅认为，真正可怕的是日本家庭突然采取抛售日元的行动。据木内分析，今年夏秋日元有可能进一步走软至1美元兑换140至145日元区间。

俄乌冲突爆发以来，能源等国际商品价格加速上涨，日元大幅贬值对日本经济的影响被进一步放大。

首先，日元大幅贬值令进口依赖度高的企业承受更大压力。日本央行数据显示，日本企业物价已连续13个月同比上涨。由于企业对提价普遍持谨慎态度，即使成本大幅上升也无法完全转嫁，企业经营面临巨大压力。有媒体调查显示，76%的公司难以应对日元对美元汇率跌破125比1的情况，94%的企业无法承受130比1的汇率。

与此同时，消费领域涨价之声不绝于耳，与石油、粮食相关的商品价格涨幅尤其显著。瑞穗研究与技术公司的估算显示，如果日元对美元汇率今后一直维持1美元兑换130日元的水平，今年日本家庭将因物价上涨增加约6万亿日元负担。

此外，日元大幅贬值令日本经常收支持续恶化。财务省数据显示，由于进口价格不断攀升，日本贸易收支恶化，经常项目顺差自去年8月起持续减少，去年12月已转为逆差。今年1月逆差额扩大至1.19万亿日元。日本经济新闻估算，今年日本经常项目或出现42年来首次逆差。

日本央行预计，企业物价上涨趋势仍将继续，4月份以后日本通胀水平或达2%。央行行长黑田东彦指出，这并非央行所期待的需求扩张型通胀。在收入没有增长的情况下，成本上升型通胀挤压普通人的可支配收入，不仅不能刺激消费，反而抑制需求，不利于经济复苏。

国际货币基金组织上月将今年日本经济增长预期调降0.9个百分点至2.4%。瑞穗研究与技术公司预测，今年第一季度日本经济将出现年率2.6%的负增长。

4月28日日本央行在结束货币政策会议后宣布坚持超宽松货币政策。有媒体评论说，基于内需疲软、复苏乏力的现实，日本央行很难有别的选择。在这样的情况下美联储提速加息，日元与美元息差进一步加大，日本经济复苏将承受更大压力。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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