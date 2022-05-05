新华社阿布贾5月5日电 专访：中国经济总体稳定态势不会改变——访尼日利亚中国研究中心主任奥努纳伊朱

新华社记者郭骏

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱日前在阿布贾接受新华社记者专访时表示，近期中国局部地区新冠疫情反复给经济带来一定挑战，但中国经济基本面稳健态势不会改变，中国将继续在引领世界经济复苏方面发挥重要作用。

奥努纳伊朱说，经过多年高速增长，中国经济基础十分坚实，加上近年来中国政府持续推动结构性改革，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，促进工业生产、消费和投资转型升级，中国经济具备抵御风险和应对挑战的能力，在新冠疫情暴发以来的表现全世界有目共睹。

今年一季度中国经济开局平稳，国内生产总值同比增长4.8%，高于去年四季度4%的增速。

对此，奥努纳伊朱认为，在新冠疫情以及俄乌冲突等拖累世界经济复苏的因素影响下，中国经济实现平稳开局实属不易。中国政府近期采取稳金融以及加快建设全国统一大市场等措施，表明中国仍有很大政策空间抵御风险，实现经济可持续增长。

他说，中国是许多经济体的主要贸易伙伴，其加快建设国内市场、扩大市场规模对贸易伙伴尤其是受疫情冲击严重的发展中国家来说是很大利好，因为这意味着向中国出口的机会将越来越多，而恢复贸易、增加出口是这些国家经济复苏的主要动力之一。

奥努纳伊朱认为，疫情会短暂影响某些经济指标，但不会动摇中国的工业生产能力、巨大消费市场以及外部对中国供应链的依赖。

奥努纳伊朱对中非经贸合作水平进一步提升充满期待。他说，“一带一路”倡议鼓励投资非洲国家基础设施，极大助力了非洲地区互联互通。随着非洲大陆自由贸易区正式启动，中非在贸易、数字经济和新能源等领域将迎来“爆发式”机遇。

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