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开罗中国文化中心第二届中华美食厨艺大赛圆满落幕

2022年05月05日09:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗5月5日电 （记者黄培昭）开罗中国文化中心第二届中华美食厨艺大赛日前圆满落幕，中心通过官方脸书账号发布获奖人员名单。

本届大赛采用“云竞赛”方式举办，参与者不仅认真准备相关食材，自主完成全部烹饪过程，还需要精心配乐和剪辑制作视频作品。经过近两个月的报名和视频征集，共有65名选手的烹饪视频作品入围。通过严格选拔和评审，埃及参赛者伊斯拉·穆斯塔法和哈瑟巴·瓦尔·阿扎姆罗分别获得“果味缤纷虾球”“炸春卷”菜品烹饪一等奖，获得价值3000埃镑的奖金，另有22名选手分别获得二等奖、三等奖和鼓励奖。

本届大赛得到不少埃及青少年的热捧，其中年仅10岁的小女孩塔利亚·法瑞德是本届大赛年龄最小的选手之一。作品中，塔利亚站在面案前，认真剥去虾壳、取出虾线，同时细致地讲解着菜品制作的步骤，俨然一副“大厨”的架势。

获得“果味缤纷虾球”菜品烹饪一等奖的伊斯拉·穆斯塔法是一位25岁的青年画家，她非常热爱学做中餐，为这次比赛做了充分准备并反复练习，拍摄作品全程独自完成。她表示，这次获奖是对自己学习和烹饪中餐的认可和鼓励，她将通过开罗中国文化中心继续学习和了解中国饮食文化，了解中国饮食文化中蕴含的中国思想、中国智慧，争取做出更加美味的菜肴。

“炸春卷”菜品烹饪一等奖获得者哈瑟巴·瓦尔·阿扎姆罗是一位21岁的大学生，也是一位中餐的超级粉丝，她决定将比赛奖金的一部分捐赠给需要帮助的人，另一部分用来购买中餐调味料，学习和烹饪新的菜品。

中国驻埃及使馆文化参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩表示，中华民族有着悠久的饮食文化和传统，其中“和”是中华饮食文化的一个基本理念，所谓“五味调和百味生”，这一个字不仅体现了中华饮食兼容并包的大融合思想，也体现了中国人处理各种自然和社会关系的原则和智慧。

 

(责编：苏缨翔、杨牧)

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