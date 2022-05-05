人民网东京5月5日电 （记者岳林炜）日前，中国驻日本大使馆与中国人民大学共同指导全日本中国留学生学友会与人民大学“强国先锋”知行学社，成功举办主题为“立志民族复兴，争做强国先锋”线上联学活动，深入学习习近平总书记4月25日在人大考察时的重要讲话精神。驻日本使馆公使衔参赞胡志平，参赞陈丽萍，人民大学党委副书记、副校长胡百精应邀出席，留日学友会代表和人大学生代表近百人线上线下参加联学活动。

人民大学党委副书记、副校长胡百精出席活动并致辞。中国驻日本大使馆教育处供图

胡百精发表致辞并就如何进一步深入学习好习近平总书记重要讲精神话进行辅导。他提出三点学习要求，一是加强理论学习，在学懂悟透的基础上学以致用。二是把握世界大势，担起新时代青年的责任。三是领会殷切期待，争做新征程上的闯将先锋。

人民大学学生代表参加联学活动并作交流发言。中国驻日本大使馆教育处供图

人民大学7名学生在发言中分享了亲耳聆听总书记教诲的喜悦和自豪，并结合各自参加驻村扶贫、冬奥志愿者服务、国庆阅兵女民兵方阵、“延河讲师团”等社会实践活动的经历，畅谈响应号召，传承红色基因，争做“强国先锋”的感想。

日本各地区学友会学生代表参加联学活动并做交流发言。中国驻日本大使馆教育处供图

来自日本各地区学友会的7名同学分别以“红色基因的传承与新时代留日学子的理想抱负”“留日学子在推动构建人类命运共同体中的作用”和“留学生成为复兴栋梁、强国先锋需要做些什么”为题分享了学习总书记重要讲话精神的心得体会。

中国驻日本大使馆公使衔参赞胡志平出席联学活动并做现场点评。中国驻日本大使馆教育处供图

胡志平对本次联学活动做现场点评。他说，人民大学是一所具有光荣革命传统和鲜明中国特色的一流大学，在85年的光辉历程中为中国革命和建设培养了大批栋梁之才。从同学们的发言中可以感觉到，当代人大学子很好地传承了红色基因，并在祖国现代化建设社会实践中积极践行着争做“强国先锋”的理想。他指出，身处日本的留学生们，尽管少有机会直接参加国内的社会实践，但同样胸怀祖国，时刻关心国家的发展变化，自觉学习政治理论和总书记的重要讲话精神，传承发扬留日革命先辈的爱国传统，不断坚定爱国报国的崇高志向。他充分肯定这次联学活动的重要意义，希望同学们以此为契机，加强交流，相互学习，共同进步，牢记习总书记的谆谆教诲，立大志，明大德，成大才，担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。

活动结束后，与会留日同学纷纷表示通过此次联学活动，对总书记的重要讲话精神有了更加深入的理解，对如何更好地践行总书记的教诲和厚望有了更新的感悟。

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