人民网曼谷5月1日电 （记者孙广勇）4月30日，泰国教育部民教委泰北本土中文教师新型中文教学平台与技能培训班成功闭幕。本次培训由清迈大学孔子学院、泰国教育部民校教育委员会（ 以下简称“泰国民教委”） 等联合主办。

泰国教育部民教委副秘书长巴乐帕·拉达纳阿伦在致辞中表示，中文已成为了世界舞台上和东盟人民在经济、社会、政治方面交流使用的重要语言，泰国教育部也致力于发展及培养师生的中文潜力。民教委作为发展、支持民办学校教学工作的机构，一直支持民办学校中文教育项目。此次培训，对于泰国本土中文教师在学习线上教学应用平台、使用新的教学方式、推动泰国中文教学水平达到最新中文教学标准等方面有莫大的益处。

清迈大学孔子学院院长连晨表示，2021年12月18日清迈孔院与泰国民教委正式签署合作协议，双方约定将在本土中文教师培训、本土教材研发、线上中文学习和汉语水平考试等方面大力加强合作。清迈孔院将继续发挥泰北中文教学平台作用，协助泰国民教委做好民办学校中文教师资培训和汉考服务工作，为推动中文高素质人才培养做出贡献。

本次培训自4月27日开始，共有来自163所学校的225位教师报名参加。培训内容主要围绕中国文化概况、新型中文教学平台的运用、线上教学模式与技能、线上教学课堂管理、小组集体备课交流等主题展开，就新型中文教学平台运用、教学思维转换、新型教学技能等进行了主题培训。同时，部分授课专家还与本土教师精英们对后疫情时代线上中文教学所面临的问题及如何结合新科技开展泰国中文教学活动等进行了广泛交流和深入探讨。

按照各自教学对象的不同，参训教师学员们现学现用，组成了以幼儿园、小学、中学等不同教学对象的教学互助小组，进行分组讨论和集体备课，设计了针对线上中文教学的教案并线上进行成果汇报，在提升培训实效性的同时也激发了教师们的积极性和成就感，本次培训工作深受参训教师学员们的认可和泰国民教委代表的肯定。

清迈大学孔子学院将与泰国民教委和泰国教育各界继续通力合作，创新实践，打造出更多有助于泰国中文教育发展的精品本土教师培训和培养项目，推动国际中文教育在泰高质量发展。

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