人民网伦敦5月1日电 （记者许立群、周卓斌）4月28日，中英氢能合作论坛在中国武汉市和英国曼彻斯特市两地连线举行。论坛为期两天，由中国驻曼彻斯特总领馆、英国对华事务委员会、曼彻斯特英中协会共同举办。中英政府以及氢能学术界、科技界、企业界代表在论坛期间共同探讨氢能产业合作机遇。

论坛期间，武汉市与曼彻斯特市签署了两市氢能产业交流合作备忘录，武汉理工大学与曼彻斯特城市大学签署了氢能合作意向书。武汉理工大学和德勤英国公司分别代表中英双方介绍了两国氢能产业发展的现状和前景，探讨了未来开展氢能合作的具体领域。

中国驻英国大使郑泽光指出，此次论坛是落实中英领导人关于加强绿色能源和生态保护合作的重要行动，是武汉和曼彻斯特友城合作的务实举措，对促进两个城市间的氢能合作，助力两国及两市绿色低碳发展具有重要意义。

他表示，近年来，中英在氢燃料电池、氢能产业园方面实施了一些合作项目。展望未来，两国在氢能领域开展互利合作潜力巨大、前景广阔。中方愿与英方一道努力，按照两国领导人达成的重要共识，支持两国地方政府和企业界在氢能等绿色发展领域加强对话合作，更好造福两国人民，为全球应对气候变化多做贡献。

湖北省政府副省长赵海山表示，未来，希望通过每年定期相互举办研讨会等多种形式，密切双方联系，促进湖北与英国在氢能领域的交流合作。鼓励双方共同组织实施重大技术研发项目，通过多种方式在氢能领域加强合作，培育壮大氢能全产业链。

曼彻斯特副郡尉杨钜文表示，此次论坛是一场关于友谊、合作、创新和开拓的会议，曼彻斯特和武汉、曼彻斯特城市大学和武汉理工大学启动氢能合作令人振奋。

英国驻华贸易代表吴侨文表示，英中氢能合作创造的商业收益潜力巨大，希望两国在氢能生产、存储和运输方面开展进一步合作。

曼彻斯特市议长克瑞格期待两座城市通过此次活动开启双边对话，助力中英实现各自的氢能发展目标，携手应对全球气候变暖。

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