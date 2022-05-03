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德国总理：近期不会访问乌克兰 乌拒绝德总统访问“不可接受”

2022年05月03日09:37 |
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当地时间5月2日，德国总理朔尔茨在接受媒体采访时称他本人近期不会出访乌克兰。他还提及德国总统施泰因迈尔访乌克兰遭拒一事。他表示，施泰因迈尔作为一名深受德国政府信任的总统，却被乌克兰拒之门外，这是“不可接受”的。

朔尔茨说，他认为德国总统以创纪录的高票获得连任是一个了不起的过程，这样一个深受内阁信任的总统却被人拒之门外，这是不可接受的，也是行不通的。

他表示，乌克兰不能一边接受着德国大量的经济和军事援助，来维持自身的安全以及对未来重要的建设，但同时却拒绝德国总统访问。

4月中旬，德国联邦总统施泰因迈尔原计划访问乌克兰首都基辅，但是在波兰首都华沙即将出发前往乌克兰时被乌方告知“未准备好安排相关会晤”。乌克兰方面解释称，施泰因迈尔与俄罗斯关系过密，在基辅“不受欢迎”。同时乌克兰邀请朔尔茨访乌。

自2月底以来，德国在俄乌冲突的立场上发生重大转变。德国不仅大幅减少从俄罗斯进口能源，并且向乌克兰提供坦克等重型武器。（总台记者 余鹏）

稿件来源：央视新闻客户端

(责编：于洋、杨牧)

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