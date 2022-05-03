中新社莫斯科5月2日电 (记者 田冰)俄罗斯国防部2日发表声明称，在4月30日和5月1日两天的行动中，有126名平民从马里乌波尔亚速钢铁厂及其周边地区获救并撤离。

据俄国防部网站当日称，4月30日，在马里乌波尔亚速钢铁厂内有21名平民撤离出来，另有25人从钢铁厂周边房屋撤离。这46人均自愿留在顿涅茨克。5月1日，另有80名平民从亚速钢铁厂撤出。这些人员都得到了住宿、食物和必要的医疗救助。其中5月1日撤出的平民中，有11人自愿留在顿涅茨克，其余69人有意前往乌克兰政府控制地区。俄军已将他们移交给联合国和红十字国际委员会的代表。目前，从亚速钢铁厂撤离的平民正乘车前往扎波罗热，俄军负责保障人道主义车队的安全。

乌克兰总统泽连斯基1日在社交媒体上称，联合国代表和乌方工作组正努力从亚速钢铁厂撤离更多平民，当天首批100名撤离人员将被送往扎波罗热市。乌官方此前称，在亚速钢铁厂内约有1000名当地妇女儿童和老人。

俄国防部发言人科纳申科夫2日通报称，俄军继续在乌克兰开展特别军事行动，当天用高精度空基导弹打击了36处乌军事设施。自特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌方146架固定翼飞机、112架直升机、690架无人机、285套防空导弹系统、2760辆坦克和其他装甲战车、316辆多管火箭炮、1246门野战火炮和迫击炮，以及2578辆特种军用车辆。

俄罗斯外长拉夫罗夫1日接受意大利媒体采访时表示，俄方不要求乌总统泽连斯基投降，而是要求其下令释放所有平民并停止抵抗。俄方的目标不包括乌克兰政权更迭。他同时指出，俄方将一如既往地隆重庆祝5月9日卫国战争胜利日，但不会赶在某个特定日期前人为结束在乌克兰的军事行动，包括胜利日。俄军在乌克兰特别军事行动的进展首先取决于尽量减少对平民和俄军人的任何风险。

联合国秘书长古特雷斯4月26日访俄并与俄总统普京举行会谈期间表示，联合国愿与红十字国际委员会一道与俄乌当局合作，帮助民众撤离。(完)

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