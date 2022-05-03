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德副总理：德国可承受俄罗斯石油禁运影响

2022年05月03日09:12 | 来源：中国新闻网
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　　中新社柏林5月2日电 (记者 马秀秀)德国联邦副总理兼经济与气候保护部部长哈贝克2日在柏林表示，对俄罗斯实施石油禁运会对德国经济造成一定影响，但是“可以承受”。他同时呼吁消费者为能源价格持续高企做好准备。

　　当日，哈贝克在柏林与德国中小企业联合会会面后作出上述表示。

　　据哈贝克介绍，欧盟内部尚未就对俄罗斯实施石油禁运达成一致。他称，德方认为对俄实施石油禁运的后果可控，但其他国家还没有做好准备，因为不想引发经济危机。

　　他指出，对俄罗斯实施石油禁运并非不会对德国造成影响，尤其会影响德国东部地区。这将推高能源价格，更换能源供应商也意味着部分地区可能出现暂时性供应短缺，但是禁运不再意味着“德国陷入石油危机”。

　　与此同时，哈贝克表示，德国消费者必须为能源价格持续高企做好准备。他指出，必须做好能源价格进一步上涨的预期。无论是对企业还是对消费者而言，国家无法抑制所有的能源价格上涨，“这是苦涩而残酷的事实”。

　　他解释称，德国政府虽已启动多项援助计划，但这些举措不能阻止价格传导。而这必须由国民经济承担，“否则我们将无法渡过这段时间”。

　　根据德国联邦政府新的能源安全进展报告，自俄乌冲突以来，俄罗斯石油在德国石油消费中的份额已从35%降至12%。(完)

(责编：于洋、杨牧)

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