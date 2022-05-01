新华社北京5月1日电（国际观察）俄有望避免“债务违约” 美“信用违约”或将无解

新华社记者邓茜 徐超

俄罗斯财政部日前证实以美元支付了4月4日到期的债务款项，没有像此前宣布的以本国货币卢布还债。这意味着，俄罗斯有望在5月4日即30天宽限期期满前履行外债合约，从而避免该国数十年来首次主权债务违约。

国际观察人士认为，美国不断挤压俄金融资源，阻止俄通过存在美金融机构的外汇偿还债务，“人为制造”俄债务违约风险，凸显其金融霸权的危险本质。这次政治博弈，美国看似取得“胜利”，但这种“金融武器化”的做法越来越被外界看作“信用违约”，正损害美国国家信用和世界对美国所主导的金融体系的信心。

俄努力避免“制裁式”债务违约

俄乌冲突爆发后，美国宣布冻结俄央行在美资产，禁止其除债务支付和油气贸易以外的大多数交易。为进一步施压，美财政部从4月4日起禁止俄动用存在美国金融机构的外汇储备向外国债权人支付主权债务款项。一家美国银行受限于美方制裁，无法处理俄方偿付的总额约6.49亿美元的债款。

美财政部发言人称，这一制裁意在迫使俄罗斯动用其国内美元储备来偿还债务，而不是将这些储备用于军事行动等目的。“俄罗斯必须作出选择，要么耗尽宝贵的美元储备、增加新的资金来源，要么违约。”

俄方随即宣布以卢布偿付上述款项，但各方对此产生争议。国际评级机构表示，俄罗斯有30天宽限期以美元支付这笔债务，其间若美元没有转入债券持有人账户，以卢布偿付债务将构成违约，因为“债券合约没有规定以美元以外的其他货币偿还”。

为此，俄罗斯财政部长西卢安诺夫警告，若西方迫使俄罗斯债务违约，俄方将采取法律行动。“西方国家故意采取的政策是通过一切可能的手段人为制造违约。”

随着30天宽限期临近结束，俄方态度发生转变。英国《金融时报》援引俄财政部日前的声明称，总额6.49亿美元、原定于4月4日到期的款项已以美元形式支付给支付代理机构花旗集团。一名美国官员表示，此次宣布的债务偿还使用的是俄境内美元。

美西方对俄降下“金融铁幕”

俄罗斯黄金和外汇储备约为6400亿美元，其中约3000亿美元受到制裁冻结。分析人士认为，俄罗斯有能力偿付相关债务款项，违约之争本质上是美西方与俄罗斯的政治博弈。如果后续其他债务款项按照最新方式偿还，俄将面临外储“坐吃山空”的风险。

美利用金融霸权地位不断加码制裁，对俄降下“金融铁幕”，迄今已动用冻结外储、实施能源禁运、制裁主要银行、将大多数俄银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统之外等措施，对俄“锁源”“断链”“脱钩”，试图切断俄罗斯与世界其他地区的经济和金融联系，消耗俄方可支配的资源。

全球资产管理公司（GAM）新兴市场债券基金经理保罗·麦克纳马拉表示，俄罗斯最后关头用紧缺的美元偿还债务，标志着美国施压取得成果。

英国爱丁堡大学法学院名誉教授、主权债务问题资深法律专家李·布赫海特认为，俄罗斯面临的债务违约风险“并非金融问题，而是政治问题”。

国际货币基金组织第一副总裁姬塔·戈皮纳特曾表示，如果俄罗斯发生债务违约，对世界的直接影响相对有限，但将对俄罗斯产生严重影响，因为重新进入信贷市场“没那么容易”。

滥用霸权凸显美“信用赤字”

国际观察人士认为，美国利用金融霸权，冻结俄罗斯在海外的外汇储备、通过叫停代理行相关业务“掐断”俄罗斯偿债通路、为“抽干”俄罗斯的“本钱”不惜牺牲债券持有人和国际投资者利益，终将令世界对美国的国家信用、美元信用质疑不断加深。

《华尔街日报》日前刊文指出，美欧国家对俄央行实施限制措施，以防其通过配置国际储备削弱制裁措施影响，这种把国际货币体系“武器化”的做法将产生持久影响。目前发展中国家78%的国际储备为外汇资产。俄乌冲突下西方对俄罗斯的制裁表明，各国央行积累的外汇储备可能随时被“夺走”。

俄罗斯金融分析师阿列克谢·维亚佐夫斯基认为，美国对俄金融制裁严重损害全球金融体系，其通过冻结外储制造俄债务违约风险，将导致美国政府的信用崩塌。

近年来，不少国家推动跨境支付和外汇储备多元化。即使是作为美国盟友的欧盟，也于2019年建立一套特殊用途支付工具，以促进与伊朗的非美元交易，规避美国制裁。

美国《新闻周刊》认为，美元一直被视作美国最具影响力的工具之一，但美频繁动用金融制裁不仅削弱制裁本身效力，而且可能侵蚀美元主导地位。（参与记者：黄河、樊宇）

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