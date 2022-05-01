新华社北京5月1日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯媒体4月30日报道，当天有25名平民离开马里乌波尔亚速钢铁厂，其中包括6名儿童。同一天，乌克兰国防部发言人莫图兹亚尼克说，俄军增强了在乌东部各个方向的进攻强度。

——据塔斯社和今日俄罗斯通讯社4月30日报道，当天有25名平民离开马里乌波尔亚速钢铁厂，其中包括6名儿童。

——乌通社4月30日援引乌国防部发言人莫图兹亚尼克的话报道，俄军逐渐增加了乌克兰东部各个方向的进攻强度，斯洛博然斯基和顿涅茨克方向进攻最为活跃。

——法国总统马克龙4月30日与乌克兰总统泽连斯基通电话，这是马克龙连任后首次与泽连斯基通电话。根据法国总统府爱丽舍宫当天发布的新闻公报，马克龙表示支持通过谈判持久解决冲突，并重建欧洲大陆的安全。法国重视乌克兰主权和领土完整，愿意为达成一项向乌克兰提供安全保障的协议作出贡献。泽连斯基30日在社交媒体上发文说，双方通话讨论了国防合作、乌克兰加入欧盟等问题。

——泽连斯基4月30日与英国首相约翰逊通电话。双方讨论了乌前线局势，特别是马里乌波尔的局势，以及对乌克兰的援助问题。

——乌克兰副总理韦列修克4月30日表示，乌俄当天再次交换被扣押人员。7名乌军士兵和7名平民被俄军释放。韦列修克说，俄方目前仍扣押约1000名乌克兰人。

——乌克兰敖德萨市议会4月30日说，俄军用导弹摧毁了敖德萨机场跑道，目前该机场已无法使用。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫4月30日晚通报说，俄空军当天摧毁了乌方2个指挥部、9处据点、5座弹药库、23辆装甲车和汽车，炸死200余名“乌克兰民族极端分子”。俄军自开展特别军事行动以来，已摧毁乌军143架飞机、112架直升机、660架无人机、279套防空导弹系统、2678辆坦克及其他装甲车辆、308台多管火箭炮、1196门野战火炮和迫击炮、2503辆特种军用车辆。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫4月30日表示，乌军方29日用导弹攻击扎波罗热州一栋住宅楼，将此事归咎于俄军，并在媒体上散播相关视频。

——俄罗斯库尔斯克州州长斯塔罗沃伊特4月30日在社交媒体上说，该州一处边防检查站当天遭到来自乌克兰方向的迫击炮袭击，未造成人员伤亡和建筑物损坏。（参与记者：唐霁、邢建桥、李铭、李东旭、李奥、耿鹏宇）

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