新华社洛杉矶4月30日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心4月29日发布的报告显示，2021年10月至2022年2月期间，美国亚拉巴马州共报告9例不明病因儿童急性肝炎病例，这些病例均没有新冠感染史，所有患者血液样本中都检测到腺病毒，这些肝炎病例可能为腺病毒所致。

报告说，这9名儿童患者都曾在亚拉巴马州儿童医院就医，包括7名女童，2名男童，年龄都在6岁以下。这些儿童来自该州不同区域，没有发现相互之间存在流行病学联系。

入院前，部分儿童分别出现呕吐、腹泻、上呼吸道感染等症状；入院时，部分儿童分别出现黄疸、肝肿大等症状。有3名儿童患者出现急性肝功能衰竭，其中两人接受了抗病毒药物西多福韦和类固醇治疗，并进行了肝移植。目前9名儿童患者都已康复或正在康复，包括两名接受肝移植的患者。

报告说，所有9名儿童患者的甲型、乙型和丙型肝炎病毒检测结果均为阴性，其他几种导致小儿肝炎和感染的原因也被排除。所有患者均未感染过新冠病毒。通过实时聚合酶链式反应（PCR）检测在所有患者的血液样本中检测到腺病毒；对其中5名患者的样本进行基因测序时，在所有5个样本中均检测到41型腺病毒。

美疾控中心表示，41型腺病毒是导致小儿急性胃肠炎的常见原因，感染者通常有腹泻、呕吐、发烧及呼吸道症状。腺病毒被认为是免疫功能低下儿童感染肝炎的原因之一，但它对健康儿童肝损伤的影响还在调查中。

美疾控中心强调，上述调查结果只是基于亚拉巴马州这些儿童患者的信息，对于其他一些不明病因儿童肝炎病例，该机构还在持续监控和调查原因。

近期，欧洲多国报告的不明病因儿童肝炎病例也在增多。英国卫生安全局4月下旬说，英国近期报告的不明病因儿童肝炎病例增加，可能与腺病毒感染有关。

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