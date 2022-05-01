新华社贝鲁特5月1日电 通讯：埋头苦干，勇毅前行——记黎巴嫩国家高等音乐学院项目的中国建设者

新华社记者刘宗亚 黄帅

今年“五一”是中国建筑股份有限公司员工郭佳在黎巴嫩度过的第二个劳动节。

作为中国政府援建黎巴嫩国家高等音乐学院项目的总工程师，回首近两年来在海外援建的艰辛奋斗历程，36岁的郭佳说：“这是中国援黎巴嫩的唯一项目，是国家的名片和窗口。我们唯有埋头苦干，勇毅前行，才能交出国家和人民满意的答卷。”

援建项目位于黎巴嫩首都贝鲁特附近的迪巴耶，占地约2.5万平方米，包括一栋教学综合楼、一个1200座的专业音乐厅和一个350座的小音乐厅以及附属设施。项目建成后，将成为中国和黎巴嫩两国共建“一带一路”人文交流、文化交流和民心相通的标志性建筑。

近3年来，黎巴嫩遭遇多重危机，经济陷入困境，加上全球疫情肆虐，给音乐学院项目建设带来重重困难。目前该项目是黎巴嫩全国唯一在建大型项目，正朝着中期验收目标稳步推进，这离不开中国建设者们的无私奉献和辛勤付出。

郭佳在接到赴黎巴嫩援建任务时，儿子仅3个月大，女儿4岁。他出国后，妻子一人操持着家里家外，不让他分心。对此，他心存歉疚：“十年相濡以沫的夫妻，现在变成异地恋，辛苦我妻子了。”

郭佳告诉记者，黎巴嫩疫情发生后，面对当地政局动荡、防疫物资短缺等不利影响，项目组因地制宜采取有效措施，防疫生产齐头并进，在确保工程进度稳步进行的同时，在防疫方面实现了“零感染”目标。

受疫情影响，项目人员短缺，工程师陶晓腾身兼数职，白天开着皮卡外出为项目采购生产、生活和防疫物资，晚上加班整理资料和编制项目技术文件。

近期的乌克兰危机对黎巴嫩冲击很大，除造成黎巴嫩生活物资短缺，还导致海运建材集装箱费用飙升。项目经理陈高山说：“没想到形势如此变化多端，给工程如期完工带来很大挑战。”

尽管面临种种困难，中国建设者们坚守在工地埋头苦干，争取让中黎友谊的美好旋律早日在黎巴嫩崭新的音乐殿堂内奏响。

项目主管工程师高一男2020年赴任前正值国外新冠疫情肆虐，他毅然选择逆行奔赴海外工作。他说，项目刚刚开工，正是最困难的时候，前方人员紧缺。身为一名共产党员，在遇到困难时就应该迎难而上，勇往直前，“方不负胸前党徽熠熠、昔日入党誓词铮铮”。

在“五一”国际劳动节来临之际，这位1994年出生的陕北小伙子说：“埋头苦干，是男儿本色；勇毅前行，是中建的担当。五一是劳动者的节日，是中国千千万万建设者的节日。像我一样的中国建设者们将用实际行动，为中国梦，为‘一带一路’建设奉献青春。”

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