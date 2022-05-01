新华社贝鲁特4月30日电（孔康谊 梁裕源）中国第20批赴黎巴嫩维和部队4月29日完成联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）组织的“天使救援”演习，展现了出色的应急救援处置和指挥协同保障能力，得到联黎部队司令部和参演友军的高度赞扬。

本次演习以执行扫雷任务时，作业手被地雷炸伤，联黎部队司令部指挥中心组织各出兵国医疗机构展开伤员现场急救与医疗后送为背景。中国第20批赴黎维和部队参与整个演习过程。

中国第20批赴黎维和部队雷场监督员肖威介绍说，这次演习设置在黎以边境雷场上，力求模拟出真实的雷场环境，严格按照救援程序组织实施，这样完全实战化的演练，能够提高指挥员和作业手处理紧急情况的能力。

演习过程中，中国维和部队高效的组织指挥体系、专业的紧急救治水平和良好的语言沟通能力，赢得评估组和友军的一致好评。柬埔寨赴黎维和部队副指挥长赛拉布恩说：“中国扫雷组的救援演练取得很多成果，也为我们柬埔寨扫雷组提供了很好的借鉴。”

中国第20批赴黎维和部队指挥长叶方超说：“通过全要素全流程的实兵演练，我们与联黎部队司令部的指挥通信更加顺畅，协同配合更加密切，医疗后送更加高效。极大地检验和提高了我们的综合救援能力，为下一步更好地完成维和任务提供了安全保障。”

截至目前，中国第20批赴黎维和部队累计清排雷场面积5800余平方米，安全排除地雷1400余枚，用实际行动践行热爱和平、维护和平的庄严承诺，为维护黎巴嫩南部地区的和平与安宁做出重要贡献。

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